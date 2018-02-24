برای دفاع از عراق در برابر توطئه های آمریکا آماده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردانهای حزب الله عراق اعلام کرد: ما هرگز تسلیم شدن را نخواهیم پذیرفت گرچه آمریکا برای تحقق این مساله و اشغال دوباره سرزمین ما تلاش می کند. ما مخالفت خود را با تلاش های واشنگتن برای کنترل بر حاکمیت عراق و مصادره کردن تصمیمات سیاسی این کشور از طریق باقی ماندن نیروهای نظامی اش در عراق اعلام می کنیم.

گردانهای حزب الله عراق در ادامه تاکید کرد: نیروهای آمریکایی در عراق شاهد یک خلأ بوده و از شرایط موجود در کشور که به دلیل مبارزه با داعش به وجود آمده بود سوء استفاده کردند. ما بر تصمیم خود مبنی بر عدم مشارکت هیچ کدام از نیروها و یا کادرهای خود در انتخابات آتی به عنوان نامزد انتخابات تاکید داریم. از مردم عراق می خواهیم تا مشارکت فعال و گسترده ای در این انتخابات داشته باشند. ما از کسانی حمایت می کنیم که دارای ویژگی های ملی و شایستگی و فداکاری باشند.

این گردانها اعلام کرد: ما از کسانی که مواضع شجاعانه ای در قبال داعش و علیه آمریکا دارند حمایت می کنیم. سالهایی که عراق با داعش مبارزه می کرد نقشه های آمریکا برای اشغال دوباره عراق و منطقه را رسوا کرد. ما آمادگی خود را برای دفاع از کشور در برابر توطئه های آمریکا حفظ می کنیم.