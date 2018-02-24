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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

گردانهای حزب الله عراق:

برای دفاع از عراق در برابر توطئه های آمریکا آماده ایم

برای دفاع از عراق در برابر توطئه های آمریکا آماده ایم

گردانهای حزب الله عراق اعلام کرد که روند مبارزه با داعش در این کشور نقشه های آمریکا برای اشغال دوباره آن و منطقه را رسوا کرد و نیروهای این گردانها برای مقابله با توطئه ها آماده هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردانهای حزب الله عراق اعلام کرد: ما هرگز تسلیم شدن را نخواهیم پذیرفت گرچه آمریکا برای تحقق این مساله و اشغال دوباره سرزمین ما تلاش می کند. ما مخالفت خود را با تلاش های واشنگتن برای کنترل بر حاکمیت عراق و مصادره کردن تصمیمات سیاسی این کشور از طریق باقی ماندن نیروهای نظامی اش در عراق اعلام می کنیم.

گردانهای حزب الله عراق در ادامه تاکید کرد: نیروهای آمریکایی در عراق شاهد یک خلأ بوده و از شرایط موجود در کشور که به دلیل مبارزه با داعش به وجود آمده بود سوء استفاده کردند. ما بر تصمیم خود مبنی بر عدم مشارکت هیچ کدام از نیروها و یا کادرهای خود در انتخابات آتی به عنوان نامزد انتخابات تاکید داریم. از مردم عراق می خواهیم تا مشارکت فعال و گسترده ای در این انتخابات داشته باشند. ما از کسانی حمایت می کنیم که دارای ویژگی های ملی و شایستگی و فداکاری باشند.

این گردانها اعلام کرد: ما از کسانی که مواضع شجاعانه ای در قبال داعش و علیه آمریکا دارند حمایت می کنیم. سالهایی که عراق با داعش مبارزه می کرد نقشه های آمریکا برای اشغال دوباره عراق و منطقه را رسوا کرد. ما آمادگی خود را برای دفاع از کشور در برابر توطئه های آمریکا حفظ می کنیم.

کد مطلب 4235375

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