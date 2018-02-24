نوجوانان در مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) انگیزه پیدا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شاه میوه داور رشته قرائت تحقیق پانزدهمین مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) در خصوص ویژگی های این دوره از مسابقات گفت: اینکه مسابقه ای در بخش خصوصی با چنین استقبال گسترده ای از طرف عموم قرار می گیرد خود ویژگی بسیار پر رنگ و نشانه ای از مقبولیت آن در کشور است.

وی ادامه داد: این مسابقات از این نظر که به همه نوجوانان و جوانان کشور امکان شرکت میدهد حائز اهمیت و مهمترین بخش آن ورود بخش خصوصی در امور قرآنی است.

این داور بین المللی قرآن با اشاره به ورود بخش خصوصی افزود: از آنجایی که در این مسابقات حد نصاب مطرح است از این لحاظ که متسابقین هر امتیازی را کسب نمایند نسبت به آن جایزه ای را گرفته و همین امر موجب انگیزش حضور در این رویداد قرآنی بزرگ می باشد.

وی با تاکید براینکه پرورش استعداد های جوانی که در این مسابقات کشف می شود بر عهده دارالقرآن امام علی(ع) نمی باشد افزود: اینکه ما از یک دارالقرآنی که از سوی بخش خصوصی اداره می شود توقع داشته باشیم که آموزش و ساماندهی افراد برتر و نخبه را بعد از این مسابقات داشته باشد صحیح نیست چرا که بقیه امور بدست مراکز و سازمان های مرتبط بوده و آنها باید به این پتانسیل توجه کنند.

این داور بین المللی کشورمان ادامه داد: حسن دیگر این مسابقات این است که محدودیت سنی و محدودیت اتباع مقیم کشور ندارد. از این حیث، در مسابقات مشابه، محدودیت هایی وجود دارد و اتباع خارجی نمی‌توانند از مواهب این مسابقات برخوردار شوند.

وی با اعلام حجم زیادی از متسابقین افزود: درست است که نظر فنی این مسابقات در سطح بالایی قرار دارد اما حضور زیاد متسابقینی که زیاد سطح بالایی ندارند کار را برای داوری سخت می کند.

شاهمیوه در پایان به ارائه راهکاری در این خصوص پرداخت و اظهار داشت:از آنجایی که فردی امکان حضور در این مسابقات دارد و همین امر سختی های زیادی بر برگزار کنندگان و علی الخصوص داوران به وجود آورده است بهتر از قبل از مسابقات رسمی افراد در رشته قرائت تحقیق فایل صوتی را به دبیرخانه ارسال نمایند و در صورت کسب نیمی از حدنصاب به مسابقات راه یابند.