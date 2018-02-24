فیلیپین سفیر آمریکا در مانیل را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت فیلیپین، سفیر آمریکا در این کشور را در خصوص انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره «ارزیابی تهدید جهانی» احضار کرد.

در این گزارش آمده است: «رودریگو دوترته» رئیس‌جمهوری فیلیپین همچنان به کمپین انحصاری خود علیه موادمخدر، فساد و جرم و جنایت ادامه می‌دهد که این امر تهدیدی برای دموکراسی و حقوق بشر است.

فیلیپین و آمریکا در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما» روابط پرتنشی را با هم داشتند اما در ماه های اخیر از شدت این تنش ها کاسته شده بود و اکنون انتشار این گزارش می تواند بار دیگر سبب حملات لفظی رئیس جمهوری فیلیپین به آمریکا شود.