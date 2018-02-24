۶۰۰هزار اصله نهال رایگان تا پایان سال در استان مرکزی توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف یوسفی اظهار داشت: به ازای هر چاله یک نهال توزیع خواهد شد و توزیع نهال بر اساس تقاضای افراد نیست، چرا که هزینه زیادی برای این تعداد اصله نهال شده و باید کاشته شوند و نتیجه‌بخش باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته توزیع نهال با مشکلات متعددی روبرو بود بنابراین در اسفندماه سال جاری در توزیع دقت نظر بیشتری صورت خواهد گرفت.

یوسفی افزود: عموم مردم ، کشاورزان، بخش های دولتی و غیر دولتی، مراکز صنعتی و... استان می‌توانند این نهال‌ها را برای ایجاد و توسعه فضای سبز دریافت کنند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۸۰ هزار اصله نهال صنوبر است که برای زراعت چوب این نهال تولید و توزیع خواهد شد، ادامه داد: زراعت چوب یک زراعت اقتصادی است که ظرف ۷ تا ۱۲ سال وابسته به مراقبت کشاورز می‌تواند به سن بهره‌وری برسد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته سن بهره‌وری درختان ۴۰ سال بود اما امروزه نهال اصلاح‌شده و دورگه‌ای در استان توزیع می‌شود که در مدت ۷ تا ۱۲ سال به بهره‌وری رسیده و در صنایع چوب، کاغذسازی، چوب بستنی و... مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

یوسفی اضافه کرد: مابقی نهال‌ها نیز نهال‌های غیرمثمر از قبیل زبان گنجشک، سرو خمره ای، افرا، ارغوان، کاتالپا، نیلک و... هستند، البته تلاش کرده‌ایم نهال‌های سنجد، توت ،سماق و زرشک را که چند منظوره می‌باشند را هم تولید و توزیع کنیم.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، توزیع نهال بر اساس میزان فضای در نظر گرفته‌شده و پس از تائید ناظران این اداره کل و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها صورت می گیرد.