مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست نیازمند تامل بیشتر بود

به گزارش خبرنگار مهر رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از هفدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست بازدید و با مدیران و فعالان این عرصه به گفتگو پرداخت.

محمد رضا تابش در جریان این بازدید که بیش از سه ساعت به طول انجامید با بیان اینکه شرایط امروز محیط زیست ایران بسیار شکننده است، تاکید کرد: در این شرایط دولت و بخش خصوصی لازم است تا به تعهداتشان نسبت به محیط زیست عمل کنند.

عضو شورایعالی حفاظت از محیط زیست با اشاره به حمایت و توجه رهبر معظم انقلاب به مقوله محیط زیست، افزود: حال که با برخی بی تدبیری ها، بردباری طبیعت به حداقل ممکن رسیده است تمامی بخش های مختلف حاکمیت می باید تا هماهنگ و با برنامه به یاری محیط زیست رو به تخریب کشور بشتابند.

تابش با اشاره به عدم بازدارندگی اقداماتی که تا کنون در زمینه مقابله با تخریب محیط زیست انجام شده، اظهار کرد: NGO ها نیز در کنار دولت اقدامات موثر داشته و دارند که البته دستگاه های مسول بایستی مراقبت های لازم برای جلوگیری از سواستفاده از این تشکل های مردمی را ضمن جلوگیری از دلسردی آنان، داشته باشند.

رئیس فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس، در ملاقات با مدیران زیست محیطی شرکت های بزرگ صنعتی و اقتصادی حاضر در نمایشگاه از ایشان خواست تا برنامه های خود برای ایفای مسوولیت های اجتماعی شان در حوزه محیط زیست در مناطق محل اسقرارشان را به فراکسیون محیط زیست مجلس گزارش دهند تا حمایت قانونی لازم از ایشان در مجلس انجام شود.

محمدرضا تابش خطاب به آنها گفت: این ایفای تعهد، هم باعث پایداری فعالیت اقتصادی شما از طریق پاسخ به دغدغه های مردم می شود، هم به محیط زیست کمک خواهد کرد؛ چراکه در برنامه ششم توسعه بخش خصوصی می تواند تا حدود ۲ میلیارد دلار در پروژه های مستقیم و غیر مستقیم محیط زیستی از صندوق ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست در زمینه کاهش مناطق حفاظت شده کشور گفت: بخشی از این مصوبه مربوط به دولت نهم بود که وجهه قانونی به آن بایستی بخشیده می شد و در بخش دیگر کمک به اشتغال و توسعه مد نظر دولت فعلی بود. البته معتقدم که بایستی وقت گذاری و تامل بیشتری در این زمینه می شد تا به دغدغه مردم نیز پاسخ لازم داده شود. امیدواریم حداقل در اجرای مصوبه دقت لازم صورت پذیرد تا منافع آن به محیط زیست هم برسد.