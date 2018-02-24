در تولید علم و ایده عقبیم/حکمت و عقلانیت؛ راه مقابله با تکفیری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین مختاری در نشست «تقریب و تمدن نوین اسلامی» از سلسله نشستهای تخصصی پنجمین نمایشگاه کتاب دین گفت: ترکیب واژگانی تمدن سازی نوین اسلامی حاوی یک هدف بلند معنایی و آرمانی است. بحث تمدن اسلامی از گذشته تا کنون ترکیبی متداول بوده و همچنان نیز متداول است اما اکنون بحث بر سر تمدن سازی نوین اسلامی است. تعبیر من از «تمدن سازی اسلامی» دینیسازی دو قلمرو دنیوی و اُخروی انسان در شئون مختلف است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: اگر ما بر اساس کتاب و سنتهایمان به دین اسلام نظر بیاندازیم، خواهیم دید، دین پدیدهای فرا زمانی است و زمان نمیشناسد و در ضمن مرز جغرافیایی یعنی عرب و عجم هم برایش فرقی ندارند و متناسب با فطرت آدمی پیش میرود.معناگرایی و ترویج فرهنگ اسلام از جمله مؤلفههای راهبردی است که تحت تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی در ساحت تقریب مذاهب اسلامی شکل گرفت.بی تردید انقلاب اسلامی ایران با بهره گیری از استراتژی راهبردی وحدت امت اسلامی، تقریب و همگرایی مذاهب اسلامی را در چارچوب سیاستهای کلان نظام، پیریزی میکند.
مختاری با بیان این که امروز در دنیا به دنبال تقارب دین و علم هستند، تصریح کرد: با برپایی نشستهای علمی و حلقههای مطالعاتی در دانشگاههای اروپایی شاهد این موضوع هستیم که آنها در جهت تقارب علم و دین حرکت میکنند؛ شاید در گذشته دین را در مقابل علم میدیدند اما امروز در مراکز آکادمیک غرب همه به این سمت پیش میروند که علم و دین در کنار هم باشد.برگزاری نشست های علمی مختلف در دانشگاه های بینالمللی جهان، شاهدی بر این مسئله است که موضوعات ارائه شده در این نشستها، بیشتر در جهت تقارب علم و دین بوده است.
استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه مولفههای سه گانه علم، معنویت و حکمت را مهمترین وجه مشترک اهل سنت و اهل تشیع دانست و یادآور شد : آموزههای ذکر شده، جنگها، تفرقهها و اختلافات را میان مذاهب اسلامی برطرف خواهد کرد و موجب تقویت همزیستی برادرانه خواهد شد.
مختاری تحقق صلح جهانی را معلول بسط و گسترش معنویت جهانی با بهره گیری از عدالت عنوان کرد و گفت: صلح جهانی بر مبنای معنویت و عدالت جهانی است، عدالتی که برای رسیدن به کرامت انسانی و معنوی است و همه ادیان، ارزشمندی آن را میپذیرند و از نیکو بودن عدالت سخن میگویند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش حکمت و عقلانیت را به عنوان مولفه حیاتی برای مقابله با جنگ طلبی گروههای تکفیری برشمرد و افزود: قرآن کریم و سیره ائمه اطهار (ع) بر مبنای مبغوضیت و عدم محبوبیت جنگ طلبی و ضرورت عقل گرایی و رجوع به حکمت و خرد در معادلات و ساختارهای جهانی دستور داده است. اگر به دنبال تمدن سازی نوین اسلامی هستیم باید نوع نگاه قرائت خود از دین را تغییر دهیم.یکی از نواقض غرب این است که نگاه تک ساحتی به انسان دارد و آنچه که موجب نابودی مارکسیست شد و در حال حاضر نیز مشکلات زیادی را برای لیبرالیسم به وجود آورده است، همین نگاه تک بعدی و تک ساحتی است.
وی اضافه کرد: در تمدن نوین اسلامی نگاه تک ساحتی وجود ندارد بلکه اسلام، نگاه جسمانی و ملکوتی به انسان دارد و این مسئله از قرائتهای مهم است که در نگاه اسلامی و تمدن نوین اسلامی وجود دارد.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در پایان با اشاره به این که متاسفانه ما در تولید علم و ایده عقب هستیم درحالی که اگر تمدن نوین اسلامی بخواهد شکل بگیرد، تولید فکر و ایده ضرورت دارد، افزود: تولید فکر از مولفههایی است که میتواند تمدن نوین اسلامی را به صورت جهشی شکل دهد، البته باید توجه داشته باشیم که تقلید از علوم و دانشهای غیر اسلامی نمیتواند در شکلگیری تمدن نوین اسلامی کمک کند. مقام معظم رهبری بارها به تشکیل کرسیهای آزاداندیشی تأکید کردهاند و حوزههای علمیه و دانشگاههای کشور باید به مسئله تولید فکر و ایده توجه داشته باشند.
نظر شما