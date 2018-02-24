احتمال وزش باد شدید و سیلاب در استان فارس

عبدالکریم جامع در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت آب و هوای فارس، گفت: با توجه به نقشه های هوایی سامانه بارش از امروز تا دوشنبه در فارس فعال است.

وی ادامه داد: وزش باد شدید و احتمال سیلاب در نقاط مختلف استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی فارس تصریح کرد: احتمال آب گرفتگی و سیلاب در شهر شیراز نیز وجود دارد.

جامع در خصوص میزان بارش در فارس نیز گفت: در مقایسه با سال گذشته ۸۱ درصد و بلند مدت ۷۴ درصد کاهش بارندگی داشتیم که پیش بینی ما افزایش حد نرمال بارندگی در اسفند و حر نرمال در فروردین ماه است.