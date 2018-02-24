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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

در گفت و گو با مهر اعلام شد:

احتمال وزش باد شدید و سیلاب در استان فارس

احتمال وزش باد شدید و سیلاب در استان فارس

شیراز _ مدیرکل سازمان هواشناسی فارس از احتمال وزش باد شدید و سیلاب طی دو روز آینده در استان خبر داد.

عبدالکریم جامع در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت آب و هوای فارس، گفت: با توجه به نقشه های هوایی سامانه بارش از امروز تا دوشنبه در فارس فعال است.

وی ادامه داد: وزش باد شدید و احتمال سیلاب در نقاط مختلف استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی فارس تصریح کرد: احتمال آب گرفتگی و سیلاب در شهر شیراز نیز  وجود دارد.

جامع در خصوص میزان بارش در فارس نیز گفت: در مقایسه با سال گذشته ۸۱ درصد و بلند مدت ۷۴ درصد کاهش بارندگی داشتیم که پیش بینی ما افزایش حد نرمال بارندگی در اسفند و حر نرمال در فروردین ماه است.

کد مطلب 4235450

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