پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن به مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سامانی با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های خانوارهای شهرنشین رشد روزافزون هزینه‌های اجاره مسکن و معضلات پیش روی آن است که فشار طاقت‌فرسایی را به خانوارها وارد می‌کند، گفت: کمیته امداد برای رفع مشکلات خانوارهای تحت حمایت خود در حوزه عمران اقدام به ساخت و تعمیر مسکن می کند و در مواردی که شرایط برای مددجو فراهم نباشد به خانوارهای تحت حمایت مستأجر خود مبلغی را به منظور کمک به پرداخت بخشی از اجاره مسکن واریز می کند.

وی با اشاره به اینکه ۴۴ خانوار تحت حمایت کمیته امداد منطقه ۱۹ از کمک هزینه اجاره مسکن بهره مند شدند، افزود: برای این تعداد خانوارهای مستأجری که اجاره نامه تمدید شده خود را به این نهاد ارائه داده اند ۱۳ میلیون تومان از محل کمک های دولتی پرداخت شد.

سامانی همچنین به اهدای یک دستگاه بخاری گازی با ملزومات مورد نیاز به یک خانوار مددجو اشاره و بیان کرد: این بخاری با مشارکت یکی از نیکوکاران منطقه تهیه و به یکی از بانوان سالمند تحت حمایت این نهاد اهدا شد.

رئیس کمیته امداد منطقه ۱۹ با اشاره به اینکه انتظار است که خیران با کمک‌های خود در تأمین و رفع بخشی از مشکل مسکن نیازمندان این منطقه همکاری و مشارکت داشته باشند، گفت: نیکوکاران می‌توانند با حضور در دفتر کمیته امداد منطقه ۱۹ تهران و یا شماره‌گیری سامانه تلفنی ۷۳۵۵ نسبت به مشارکت در تأمین مسکن خانوارهای نیازمند اقدام کنند.