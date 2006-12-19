دامادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: "مرحله فیلمبرداری از هفدهم شهریور در تهران آغاز شد و بخشی از سکانس های فیلم را در جاده های کوهستانی استان تهران و روستای زرین دشت فیروزکوه ضبط کردیم. با اتمام این مرحله، تدوین توسط بابک رضاخانی به انجام رسید و از اوایل آذر ساخت موسیقی فیلم زیر نظر کهن دیری آغاز شده است. با اتمام این مرحله طی هفته های آتی فیلم وارد مرحله صداگذاری و میکس نهایی می شود."



فیلم سینمایی "آئین دلبری" اثری معناگراست که به مسایل نوجوانان در جامعه توجه دارد. از نظر ساختاری فیلمی جاده ای محسوب می شود که قهرمان اصلی با حرکت از مبدا سفر خود در طول راه آرام آرام به شناخت خود و اطرافش دست پیدا می کند و این آگاهی او را در سایر مراحل زندگی یاری می دهد.



داستان این فیلم درباره نوجوانی است که از قدرت درونی (حس ششم) بسیار قوی برخوردار است و با استفاده از این توانایی خدادادی قادر به پیش بینی اتفاقات آینده است. اما بیان وقایعی که در آینده شکل می گیرد، برای او شرایط تازه ای را به وجود می آورد.



عنایت بخشی، سپنتا سمندریان، آتنه فقیه نصیری، بهناز جعفری، احمدرضا اسعدی و امیرکاوه آهنجان بازیگران اصلی "آئین دلبری" هستند. همچنین رضا جلالی مدیر فیلمبرداری، سعید ملکان طراح چهره پردازی، اصغر نژاد ایمانی طراح صحنه و لباس و ابراهیم زاهدی فر تهیه کننده و مجری طرح این اثر سینمایی هستند که به سفارش و سرمایه گذاری سیما فیلم ساخته می شود.