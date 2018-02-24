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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی:

«آوازهای مادرم» در تبریز رونمایی و اکران می شود

«آوازهای مادرم» در تبریز رونمایی و اکران می شود

تبریز- معاون فرهنگی هنری حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: فیلم « آوازهای مادرم» به کارگردانی حسن نجفی برای جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه اکران ویژه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، جواد کریم نژاد با اعلام این خبر گفت: فیلم « آوازهای مادرم» روز دوشنبه ۷ اسفند ماه سال جاری راس ساعت ۱۵ در محل سالن شماره یک مجتمع فرهنگی سینمایی قدس(حوزه هنری استان) اکران می شود.

وی ادامه داد: فیلم « آوازهای مادرم» که از مضمونی اجتماعی برخوردار است، به بحران بیکاری می پردازد، بحرانی که در فروپاشی کیان خانواده تاثیر می گذارد.

وی اضافه نمود: فیلم فوق در تجلیل از مادران و زنان سرپرست خانوارها که در واقع در خط مقدم نبرد اجتماعی قرار دارند، اکران می شود.

کریم نژاد اظهار داشت: فیلم « آوازهای مادرم» تازه ترین محصول گروه فیلم و سریال شبکه سهند، سیمای مرکز آذربایجان شرقی است.

وی با بیان اینکه تولید این فیلم از آغاز نوشتن فیلنامه تا تولید نهایی آن ۹ ماه طول کشیده است، گفت: در فیلم مذکور بازیگران حرفه ای کشوری و استانی به ایفای نقش پرداخته اند.

کد مطلب 4235472

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