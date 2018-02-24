معرفی داوران چهاردهمین نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری چهاردهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی، محمد خزایی، مسعود نجابتی، ناصر طاووسی، علیرضا حصارکی و محمدرضا دوست محمدی داوری آثار چهاردهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی را برعهده گرفتند.

چهاردهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماء‌الحسنی ۲۶ اردیبهشت تا ۶ خرداد سال آینده در گالری های ممیز و زمستان خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

این نمایشگاه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ افتتاح و جوایز برگزیدگان اهدا خواهد شد.

آخرین مهلت دریافت آثار برای شرکت در این نمایشگاه ۲۴ اسفند ماه جاری است.