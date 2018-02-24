  1. هنر
۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

معرفی داوران چهاردهمین نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی

معرفی داوران چهاردهمین نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی

داوران چهاردهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری چهاردهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی، محمد خزایی، مسعود نجابتی، ناصر طاووسی، علیرضا حصارکی و محمدرضا دوست محمدی داوری آثار چهاردهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی را برعهده گرفتند.

چهاردهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماء‌الحسنی ۲۶ اردیبهشت تا ۶ خرداد سال آینده در گالری های ممیز و زمستان خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

این نمایشگاه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ افتتاح و جوایز برگزیدگان اهدا خواهد شد.

آخرین مهلت دریافت آثار برای شرکت در این نمایشگاه ۲۴ اسفند ماه جاری است.

