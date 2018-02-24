پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تالاب و سرابهای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صیاد غلامی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان کرمانشاه به واسطه وجود تالاب و سراب های متعدد هرساله در فصول پاییز و زمستان میزبان پرندگان مهاجر است لذا انجام اقدامات پایش و بررسی این اماکن ضرورت بیشتری می یابد.

وی بیان داشت: در همین راستا نیز گشت مشترک شبکه دامپزشکی با اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه از تالاب هشیلان و سراب های نیلوفر و یاوری به منظور پایش و بررسی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان انجام شد.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه تا زمان حضور پرندگان مهاجر در این مناطق پایش ها همچنان ادامه دارد، گفت: در این بازدید مشترک پرنده مشکوک یا تلف شده ای مشاهده نشده است.

دکتر غلامی ضمن تاکید بر اهمیت مراقبت و پایش از تالاب ها و سراب ها برای کنترل این بیماری، افزود: در این زمینه همچنین به ساکنان مناطق حاشیه تالاب و سراب های مذکور اطلاعات دقیق در مورد این بیماری و هشدارهای لازم ارائه گردیده است.

وی همچنین به ساکنان این مناطق نیز توصیه کرد که ضمن ممانعت از تماس طیور بومی با پرندگان وحشی، در صورت مشاهده هر گونه تلفات در طیور مراتب را به نزدیکترین شبکه دامپزشکی و یا از طریق شماره ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ با کارشاسان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه اطلاع دهند.