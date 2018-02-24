پرونده فلسطین همواره مسأله محوری جهان عرب باقی می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، صائب عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد با وجود همه تحولات موجود در جهان عرب اما پرونده فلسطین همواره مهمترین مسأله کشورهای عربی باقی خواهد ماند.

عریقات در گفتگو با شبکه راشا تودی تأکید کرد که اسرائیل تلاش می کند این مسأله را ترویج دهد که کشورهای عرب پرونده فلسطین را کنار گذاشته و با موضع فلسطین نسبت به آن موافق نیستند. وی ضمن رد این مسأله گفت وقتی «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل تهدید کرده بود کشورهایی که در مجمع عمومی سازمان ملل علیه تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس رأی می دهند را از کمک های مالی آمریکا محروم خواهد کرد، مصر طرحی عربی را پیشنهاد داده بود که تصمیم آمریکا را مورد انتقاد قرار داده بود.

وی ضمن تمجید از موضع عربستان، اردن، امارات، مغرب و عراق در خصوص ماجرای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس گفت که آمریکایی ها تشکیلات خودگردان فلسطین را تهدید کرده و کمک های مالی را از آوارگان فلسطینی قطع کرده اند اما با این حال تشکیلات خودگردان به قوانین بین المللی پایبند باقی می ماند.

عریقات گفت آمریکا در پی مواضع اخیرش خود را منزوی کرده و دیگر نمی تواند مذاکرات صلح پرونده فلسطین را رهبری کند. در راستای وارد کردن روسیه به پرونده صلح فلسطین هم عریقات گفت روسیه یکی از کشورهایی است که به راهکار دو دولت بر اساس مرزهای 1967 پایبند است.

عریقات پیشتر هم در واکنش به تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت آمریکا به قدس در سالروز اشغال فلسطین گفته بود که تصمیم واشنگتن به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس در سالروز فاجعه اشغال فلسطین احساسات مسلمانان و عرب ها را تحریک می کند و راه حل دو دولتی را از بین می برد.