کشف ۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا زارعی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۱۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در استان همدان خبر داد.

سرهنگ زارعی گفت: در پی کسب خبر و انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی، ماموران پلیس آگاهی استان همدان یک دستگاه سواری پیکان که راننده آن ساکن یکی از استان های غربی و از مبداء سنندج به مقصد همدان در حال تردد بود را در گلوگاه شهید زارعی شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو، ۱۰۰ هزار نخ سیگار به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیون ریال کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: همچنین در پی کسب خبری مبنی بر این که ۲ دستگاه اتوبوس قصد دارند مقادیری مواد محترقه خارجی را از استان کرمانشاه به تهران انتقال دهند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با تشدید اقدامات کنترلی در ایستگاه شهید زارعی این ۲ دستگاه اتوبوس در ایستگاه شناسایی و متوقف شد.

سرهنگ رضا زارعی عنوان کرد: طی بازرسی های صورت گرفته از یکی از این اتوبوس ها، تعداد ۶ هزار و ۹۶۴ عدد انواع مواد محترقه و ۵۹ ثوپ انواع پوشاک و از خودرو دیگر۵۱ هزار و ۵۶۰ عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

وی بیان کرد: ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شد و ۲ متهم دستگیر شده نیز با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.