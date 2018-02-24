به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی صبح شنبه در نشست ستاد مقابله با بحران در بخش بردخون اظهار داشت: بر اساس گزارش و اخطاریه سازمان هوشناسی از عصر امروز تا عصر یکشنبه بارش باران همراه با تندباد و تلاطم دریا خواهیم داشت که دستگاه‌های اجرایی عضو مدیریت بحران بخش باید در آمادگی کامل قرار داشته باشند.

وی با بیان اینکه احتمال وقوع سیل زیاد است، افزود: در سال‌های اخیر بارها شاهد وقوع بارندگی‌های شدید بوده‌ایم که منجر به بروز خسارات گسترده و تلفات انسانی شده است.

اخلاقی اضافه کرد: این سامانه بارشی تا هفت روز در استان بوشهر ادامه دارد و شدت بارندگی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه خواهد بود که در این ایام ادارات با همه توان آماده مشارکت باشند.

بخشدار بردخون با تأکید بر معرفی کشیک ادارات، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی در محل خدمت خود حاضر باشند و در صورت نیاز به خروج از منطقه ۴۸ساعت قبل جانشین خود را به دبیرخانه ستاد بحران بخش معرفی کنند.

وی خواستار آماده سازی اسکان اضطراری برای مواقع مورد نیاز شد و افزود: سالن های ورزشی و اماکن عمومی و مذهبی برای اسکان حادثه دیدگان احتمالی در شهر و روستاها آماده شود.

مسئولان، شوراها و دهیاران پیرامون مقابله با بحران در زمان بارندگی مطالبی بیان کردند و آمادگی خود را برای مشارکت در رفع بحران منطقه اعلام کردند.