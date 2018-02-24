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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۲

با توجه به پیش‌بینی هواشناسی؛

دستگاه‌های اجرایی بردخون برای مقابله با بحران آماده باشند

دستگاه‌های اجرایی بردخون برای مقابله با بحران آماده باشند

بوشهر - بخشدار بردخون خواستار حفظ آمادگی دستگاه های اجرایی برای مقابله با بحران در زمان بارندگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی صبح شنبه در نشست ستاد مقابله با بحران در بخش بردخون اظهار داشت: بر اساس گزارش و اخطاریه سازمان هوشناسی از عصر امروز تا عصر یکشنبه بارش باران همراه با تندباد و تلاطم دریا خواهیم داشت که دستگاه‌های اجرایی عضو مدیریت بحران بخش باید در آمادگی کامل قرار داشته باشند.

وی با بیان اینکه احتمال وقوع سیل زیاد است، افزود: در سال‌های اخیر بارها شاهد وقوع بارندگی‌های شدید بوده‌ایم که منجر به بروز خسارات گسترده و تلفات انسانی شده است.

اخلاقی اضافه کرد: این سامانه بارشی تا هفت روز در استان بوشهر ادامه دارد و شدت بارندگی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه خواهد بود که در این ایام ادارات با همه توان آماده مشارکت باشند.

بخشدار بردخون با تأکید بر معرفی کشیک ادارات، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی در محل خدمت خود حاضر باشند و در صورت نیاز به خروج از منطقه ۴۸ساعت قبل جانشین خود را به دبیرخانه ستاد بحران بخش معرفی کنند.

وی خواستار آماده سازی اسکان اضطراری برای مواقع مورد نیاز شد و افزود: سالن های ورزشی و اماکن عمومی و مذهبی برای اسکان حادثه دیدگان احتمالی در شهر و روستاها آماده شود.

مسئولان، شوراها و دهیاران پیرامون مقابله با بحران در زمان بارندگی مطالبی بیان کردند و آمادگی خود را برای مشارکت در رفع بحران منطقه اعلام کردند.

کد مطلب 4235496

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