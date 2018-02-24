وقوع رگبار شدید در خراسان جنوبی/ پیش بینی آبگرفتگی معابر

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشه ها و الگوی های هواشناسی، برای عصر روز جاری، افزایش ابر و انتقال رطوبت به جو استان پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه از اواخر امشب بارش باران در استان آغاز خواهد شد، اظهار کرد: برای فردا یکشنبه، اوج ناپایداری هوا را خواهیم داشت.

خندان رو از وقوع رگبار شدید همراه با رعد و برق برای فردا، یکشنبه، خبر داد و گفت: با توجه به شرایط زمین و ماهیت رگبار، آبگرفتگی معابر و روان آب ها را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: فعالیت موج بارشی در استان، تا عصر روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: همچنین برای یکشنبه شب، در نقاط مستعد خراسان جنوبی بارش باران و برای نقاط کوهستانی نیز تشکیل مه پیش بینی می شود.

خندان رو خواستار رعایت نکات ایمنی راهنمایی و رانندگی در سطح جاده ها شد و افزود: از شهروندان خواستاریم از مسافرت های غیر ضروری پرهیز کنند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین از دامداران خواستاریم از اتراق و چرای دام در مسیر رودخانه ها پرهیز کنند.

وی با اشاره به میزان بارندگی ها طی ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: بیشترین میزان بارندگی با ۱۰ میلیمتر در شهرستان نهبندان بوده است.

بنا به گفته خندان رو، میزان بارندگی ها در جنوب مرکز خراسان جنوبی طی ۲۴ ساعت گذشته، پنج میلیمتر بوده است.