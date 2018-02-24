«همه دزدها که دزد نیستند» در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایشنامه‌خوانی «همه دزدها که دزد نیستند» با کارگردانی رزیتا فیروزان ساعت ۱۶ تا ۱۷ روزهای دوشنبه و سه شنبه هفتم و هشتم اسفند ماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

ثریا قاسمی صحنه خوان و پیمان خواجه‌ییان دستیار کارگردان این نمایشنامه خوانی هستند و نوید فرح‌مرزی، ساره شادانلو، امیر تفرشی، میترا خواجه ییان، فریبا دلیری، هادی عطایی و پیمان خواجه ئیان نقش خوانی آن را برعهده دارند.

نوید فرحمرزی چهره پرداز و استاد دانشگاه درباره این نمایشنامه خوانی گفت: در این نمایشنامه خوانی برای نخستین بار تعدادی از اساتید رشته بازیگری، عروسک گردانی و گریم حضور دارند.

وی با اشاره به انتخاب نمایشنامه «همه دزدها که دزد نیستند» افزود: مضمون این نمایشنامه «خیانت» است و سعی کردیم با انتخاب این نمایشنامه وضعیتی را که در آن قواعد و اصول اخلاقی به راحتی زیر پا گذاشته می شود، نقد کنیم.

این استاد دانشگاه گفت: انتقاد ما در این نمایشنامه به چهارچوب‌هایی است که به راحتی زیر پا گذاشته می شود و ما به شکل سهل انگارانه ای از آنها عبور می کنیم و اسمش را سوتفاهم می گذاریم. خوش اندیشی مخربی که در دراز مدت در سرنوشت تربیتی نسل های بعدی اثرگذار خواهد بود.

در خلاصه این نمایش آمده است: یک دزد وارد خانه معاون شهردار می شود که در هنگام دزدی معاون شهردار با جولیا معشوقه پنهانی خودش به خانه می آید، دزد در ساعت پاندولی پنهان می شود بعد از مدتی به دلیل ضربات پاندول ساعت به سرش مجبور می شود از ساعت پاندولی بیرون بیاید که باعث ترس و تعجب معاون شهردار و معشوقه اش می شود. در حالیکه معاون شهردار از دزد بازخواست می کند، آنا همسر معاون شهردار وارد خانه می‌شود. معاون شهردار از دزد و جولیا (معشوقه اش) می خواهد که نقش یک زن و شوهر را جلوی آنا بازی کنند ...