تبیین و تبلیغ اسلام واقعی بهترین راه برای مقابله باافراطی گری است

به گزارش خبرگزاری مهر،ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سفر خود به جمهوری آذربایجان، عصر روز گذشته (جمعه ۴ اسفندماه) با مبارز قربانلی، رییس کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌‍وگو کرد.

در این دیدار که جواد جهانگیرزاده، سفیر و اصغر فارسی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند، ابراهیمی‌ترکمان اظهار کرد: متاسفانه در حوزه دین بدفهمی ناشایستی در میان گروه‌های افراطی به چشم می‌خورد که تنها راه مقابله با این بدفهمی، تبیین مبانی اسلام و شناساندن اسلام واقعی به مردم است.

وی با اشاره به روابط عمیق فرهنگی و دینی بین ایران و جمهوری آذربایجان، از مساعدت مقامات این کشور در زمینه ترجمه کتاب‌های دینی به زبان آذری قدردانی کرد و گفت: شرایط فعلی منطقه ایجاب می‌کند که روابط دوست و همسایه بیش از پیش گسترش یابد.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی روز جمعه در دیدار با رییس کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی جمهوری آذربایجان گفت: تبیین و تبلیغ اسلام واقعی بهترین راه برای مقابله با افراطی گری در منطقه است.

وی افزود: درست است که داعش در بخش‌هایی از سوریه و عراق از بین رفته، اما اعضای گروه‌های افراطی و تروریستی به کشورهای خود برگشته‌اند که خطری برای امنیت این کشورها ایجاد می‌کند.برای جلوگیری از فعالیت این عناصر بهترین راه تبلیغ و اشاعه اسلام واقعی است و یکی از کارهایی که باید برای ترویج درست اسلام انجام شود، ترجمه کتاب‌های دینی است.



ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بنابر دعوت رسمی ابوالفضل قارایف، وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان، به منظور توسعه همکاری‌های فرهنگی و علمی دوجانبه به باکو (پایتخت آذربایجان) سفر کرده‌ است.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکنون ضمن حضور و سخنرانی در کنفرانس «از خورشید تا پروین»، با نخبگان دینی و فرهنگی جمهوری آذربایجان، خانم مهربان علی آوا معاون رییس جمهوری آذربایجان و رییس بنیاد حیدر علی اف و همچنین با ابوالفضل قارایف، وزیر فرهنگ این کشور نیز دیدار و گفت‌‍وگو کرده است.