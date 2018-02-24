۲ اثر از تولیدات سینمای جوانان فارس راهی تصویر سال شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های «باگ» به کارگردانی کیوان محسنی، «آخر هفته» به کارگردانی وحید بمانی، از سری تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران-استـان فارس در پانزدهمین جشن حضور دارند.

این درحالیست که ۱۴۵ فیلم کوتاه و ویدئوآرت راه یافته به بخش آزاد و ۴۰ فیلم کوتاه راه یافته به بخش مسابقه جوانان زیر ۲۵ اعلام شدند.

آثار دوره پانزدهم جشن «تصویر سال» را در بخش عکس محمد فرنود، نادر داوودی و بهنام صدیقی، در بخش کاریکاتور کامبیز درمبخش ،اردشیر رستمی و جواد علیزاده و در بخش پوستر مریم کهوند فایمان صفایی و مهدی فاتحی داوری کرده اند.

در بخش فیلم نیز محمد آلادپوش، نرگس آبیار و ابولفضل جلیلی اعضای هیات داوران بودند و پیروز کلانتری، جعفر صانعی مقدم، علی کریم و پیروز کرمی با عنوان هیات انتخاب آثار با جشنواره فلم تصویر همکاری داشتند.

نمایش آثار منتخب بخش های مختلف در گالر های بهار،تابستان،پاییز ،زمستان ،میر میران،نامی و ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود؛ برنامه جشنواره فیلم های تصویر در روز های چهارشنبه و پنجشنبه، دوم و سوم اسفند ماه نمایش داده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشن تصویر سال ۲ تا ۲۰ اسفند سال جاری ادامه خواهد داشت.