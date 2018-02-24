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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

از آثار فیلمسازان شیرازی؛

۲ اثر از تولیدات سینمای جوانان فارس راهی تصویر سال شد

۲ اثر از تولیدات سینمای جوانان فارس راهی تصویر سال شد

شیراز-۲ اثر از تولیدات انجمن سینمای جوانان استان فارس به پانزدهمین جشن تصویر سال و جشنواره‌ فیلم تصویر راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های «باگ» به کارگردانی کیوان محسنی، «آخر هفته» به کارگردانی وحید بمانی، از سری تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران-استـان فارس در پانزدهمین جشن  حضور دارند.

این درحالیست که ۱۴۵ فیلم کوتاه و ویدئوآرت راه یافته به بخش آزاد و ۴۰ فیلم کوتاه راه یافته به بخش مسابقه جوانان زیر ۲۵ اعلام شدند.

 آثار دوره پانزدهم جشن «تصویر سال» را در بخش عکس محمد فرنود، نادر  داوودی  و بهنام صدیقی، در  بخش کاریکاتور کامبیز درمبخش ،اردشیر رستمی و جواد علیزاده و در  بخش پوستر مریم کهوند فایمان صفایی و مهدی فاتحی داوری کرده اند.

در بخش فیلم نیز محمد آلادپوش، نرگس آبیار و ابولفضل جلیلی اعضای هیات داوران بودند  و پیروز کلانتری، جعفر صانعی مقدم، علی کریم و پیروز کرمی با عنوان هیات انتخاب آثار با جشنواره فلم تصویر همکاری داشتند.

نمایش آثار منتخب بخش های مختلف در گالر های بهار،تابستان،پاییز ،زمستان ،میر میران،نامی و ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود؛ برنامه جشنواره فیلم های تصویر در روز های چهارشنبه و پنجشنبه، دوم و سوم اسفند ماه نمایش داده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشن تصویر سال ۲ تا ۲۰ اسفند سال جاری ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4235514

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