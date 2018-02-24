به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسن حسنزاده ظهر شنبه در یادواره شهید شاطری به مناسبت روز بسیج مهندسان اشتغال و تولید را مؤلفههایی برای ایجاد توسعه پایدار کشور برشمرد و ابراز داشت: در مجموعه صنعت، معدن، اقتصاد و کشاورزی وجود جامعه متخصص و متعهد در پیشرفت یک کشور نقشآفرین است بنابراین باید در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب در راستای جهش توسعهای گام برداریم.
وی بابیان اینکه توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن اخلاق اسلامی محقق نخواهد شد، افزود: عدهای میکوشند تا مانع پیادهسازی اهداف انقلابی در جامعه اسلامی شوند، بنابراین جامعه متفکر با در نظر گرفتن این موارد باید راهکارهای موثر را ارائه دهد.
فرمانده سپاه استان سمنان بابیان اینکه در مقوله فرهنگی و جنگ نرم، دشمن درصدد پررنگ جلوه دادن خواستهها است، ابراز داشت: نیازها و مشکلات استان باید شناسایی و احصا شود بنابراین با تفکیک نیازها و خواستهها و هدفمند کردن آنها میتوانیم به توسعه پایدار و همه جانبه دست پیدا کنیم.
حسنزاده در ادامه تصریح کرد: همگام باارزشهای انقلابی باید توسعه نیز دیده شود لذا در وهله نخست باید دید جامعه مهندسان در ابعاد مختلف اقتصادی در چه جایگاهی قرار دارند سپس با توجه به آن بتوان برنامهریزی لازم را داشت.
وی از شهید شاطری به عنوان الگوی تعهد و تخصص نام برد و افزود: مهندسان از اقشار تاثیر گذار در راستای سازندگی کشور قلمداد میشوند که باید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تخصص و تعهد بهعنوان دو ویژگی مهم در عرصه نظام مهندسی مورد توجه نسل جدید واقع شود.
در این مراسم جمعی از خانوادههای مهندسان شهید استان سمنان تقدیر شدند.
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