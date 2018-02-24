مسیر ارتباطی بدره به سمت دره شهر مسدود شد

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ازمسدود شدن جاده واریانت چشمه شیرین کیلومتر ۱۷ شهرستان بدره به سمت دره شهر خبر داد.

وی اظهار داشت: به دنبال بارش باران و رانش زمین راه ارتباطی واریانت به طول ۲۰۰ الی ۳۰۰ متر مسدود شده است و جهت رفاه حال رانندگانی که در این مسیر تردد می کنند مسیر کنارگذر این جاده پاکسازی شده و رانندگان می توانند در این مسیر به تردد خود ادامه دهند.

سرهنگ همتی زاده در پایان به رانندگان توصیه کرد و گفت: رانندگان در این شرایط جوی آب و هوایی باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از ارتکاب تخلف حادثه ساز خودداری کنند.