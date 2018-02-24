  1. استانها
  2. ایلام
۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

مسیر ارتباطی بدره به سمت دره شهر مسدود شد

مسیر ارتباطی بدره به سمت دره شهر مسدود شد

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام از رانش زمین در اثر بارش باران در مسیر ارتباطی بدره به سمت دره شهر خبر داد و گفت: این مسیر مسدود شده است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ازمسدود شدن جاده واریانت چشمه شیرین کیلومتر ۱۷ شهرستان بدره به سمت دره شهر خبر داد.

وی اظهار داشت: به دنبال بارش باران و رانش زمین راه ارتباطی واریانت به طول ۲۰۰ الی ۳۰۰ متر مسدود شده است و جهت رفاه حال رانندگانی که در این مسیر تردد می کنند مسیر کنارگذر این جاده پاکسازی شده و رانندگان می توانند در این مسیر به تردد خود ادامه دهند.

سرهنگ همتی زاده در پایان به رانندگان توصیه کرد و گفت: رانندگان در این شرایط جوی آب و هوایی باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از ارتکاب تخلف حادثه ساز خودداری کنند.

کد مطلب 4235523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها