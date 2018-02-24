آیهان با سه خواننده آذربایجانی کنسرت داد/ همه شاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت آیهان و بال اوغلان اشرف او، الچین حسین او و نامیک قاراچوخورلو سه خواننده از جمهوری آذربایجان به تهیه کنندگی یاشارآذرتاش جمعه شب چهارم اسفند ماه با اجرای قطعاتی از موسیقی منطقه آذربایجان در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد.

در ابتدای برنامه آیهان روی صحنه رفته و گلچینی از قطعات آلبوم خود «مارال» را به اضافه چند قطعه ماندگار آذری اجرا کرد.

وی بعد از اجرای این قطعات گفت: بسیار خوشحالم که مردم شریف ایران علی الخصوص آذری ها برای بار دیگر با استقبال از این اجرا باعث تمدید آن شدند. امیدوارم لایق این مقدار محبت از سوی مردم باشم. من این روزها مشغول کار روی آلبومم هستم و به زودی این اثر را روانه بازار خواهم کرد.

بعد از اتمام صحبت های این خواننده قطعه «او گوزه ل خانمدی» اجرا و پس از آن نوبت به بال اوغلان خواننده آذربایجانی رسید .وی در این کنسرت که از حال و هوای شادی برخوردار بود قطعات «آی اوچان قوشلار»، «شلاله»، «آنا»، «نه دندیر» را اجرا کرد.

بعد از این بخش نوبت به اجرای لچین حسین اف رسید که وی در این بخش قطعات «ائولنمیره»، «داغلارا گنده»، «بابام»، «بیرمارال» و «آنا» را اجرا کرد. در بخش پایانی نیز نامیق قاراچوخورلو خواننده مطرح آذربایجانی که مخاطبات او را با کلیپ «روایت» می‌شناختند با تشویق تماشاگران به اجرای برنامه‌ خود پرداخت. این هنرمند قطعات «قلبیمده ووردو»، «پاپانین گول بالاسی»، «بورابیلم هارادی» و «روایت» را اجرا کرد.

کنسرت آیهان و سه خواننده از جمهوری آذربایجان به تهیه‌کنندگی یاشار آذرتاش توسط شرکت «ققنوس» به مدیریت محمدحسین توتونچیان و همراهی ارکستر ریحان به سرپرستی حجت مبذول اجرا شد.