آغاز نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسها/ شهرداری ها ضعف ساختاری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم آغاز طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهری گفت: رییس جمهور شخصا نوسازی و حمل و نقل عمومی را پیگیری می‌کند و خودروسازان نیز باید همت کنند و این موضوعات را پیگیری کنند تا تولید در داخل را با مشارکت بخش خارجی تقویت کنیم.

شهرداری ها دچار اشکالات ساختاری هستند

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها دچار اشکالات ساختاری هستند و قوانین و مقررات مربوط به آنها به روز نشده اند، گفت: از نظر نیروی انسانی، حدود ۴ برابر ظرفیت مورد نیاز نیرو دارند و ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه صرف پرداخت امور جاری می‌شود که مصلحت نیست و سوال این است که کدام شهرداری می‌تواند با ۴ برابر جمعیت حقوق بدهد و باید فکری در این زمینه شود.

وزیر کشور ادامه داد: درآمد شهرداری عمدتا صدور پروانه بود، اما امروز وضعیت ساخت و ساز و ساختمان، رونق مناسبی ندارد و نمی‌تواند تامین درآمد کند. البته آن زمان هم‌ روش اخذ درآمد مطلوب نبود.

کسب درآمدهای پایدار آسان نیست

رحمانی فضلی با بیان اینکه در حال بررسی درآمدهای پایدار در دولت هستیم و مراحل آخرش را طی می‌کند، افزود: امید است بتوانیم درآمد مناسب و پایداری را برای شهرداری ها ایجاد کنیم هرچند که آسان نیست.

وی با اشاره به اینکه مدیریت یکپارچه شهرداری در کمیسیون کلانشهرها چندین بار بحث شده است، گفت: الگو و مدل جهانی اداره کشور در سطح وسیع و خوب، مبتنی بر توزیع واگذاری مسولیت‌هاست. کار باید در نظام دموکراسی به دست مردم انجام شود، و برخی تعصبات و رسوبات فکری که قدرت را در حجیم بودن سیستم می‌داند، غلط است.

نوسازی بافت فرسوده بخش ساختمان را به حرکت در می آورد

رحمانی فضلی افزود: قطعا شهرداری‌ها باید آمادگی واگذاری مسئولیت‌ها را داشته باشند و لایحه ای که به مجلس می‌دهیم برای ایجاد همین آمادگی است. پیشنهاد داده‌ایم که به تناسب در شهرداری‌هایی که این آمادگی وجود دارد، واگذاری صورت گیرد که الگوسازی شود و در بقیه شهرداری‌ها این امادگی نیز ایجاد شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم طرح رییس جمهور درباره نوسازی بافت های فرسوده را با سرعت پیش ببریم، گفت: وزارت کشور در این زمینه قبول مسئولیت کرده و نوسازی بافت های فرسوده می‌تواند بخش ساختمان را به حرکت در بیاورد.

امیدواریم دولت به تعهداتش عمل کند

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه در مراسم آغاز طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهری کشور در جمع خبرنگاران هم گفت: امروز بخشی از اتوبوس‌ها، کامیونت‌ها و مینی بوس‌ها تحویل داده می‌شود؛ البته این اقدام جزو طرح هایی نیست که رییس جمهور ابلاغ کرده بلکه جزو طرح هایی است که باید با مشارکت انجام می‌شد. امیدوارم دولت تعهداتش را به شهرداری ها به سرعت انجام دهد و بتوانیم امر نوسازی را تسریع کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط بحرانی اهواز و وجود گرد و خاک و ریزگردها چرا هنوز مترو در این شهر به بهره‌برداری نرسیده است، گفت: اقدامات مربوط به زیر ساخت های مترو در اهواز در حال انجام است، اما به علت مشکلات پیمانکاری، مقداری تاخیر به وجود آمده است.

برگزاری مناقصه ۶۵۰ واگن این هفته

وی با اشاره به اینکه در حوزه سفارش خرید واگن ها اقدام کردیم، گفت: ۲ هزار واگن دولت و شورای اقتصاد مصوب کرده و حدود ۶۵۰ واگن این هفته احتمالا به مناقصه می بریم و سفارش داده می شود و انشاالله در سال ۹۷ متروی اهواز به بهره برداری می رسد.