نرخ بیکاری اردبیل در پاییز امسال ۹.۲ درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی ظهر شنبه جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردبیل تصریح کرد: این در حالی است که در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری ۱۵.۶ درصد بوده و با کاهش قابل توجه به رتبه ششم کشوری دست یافتیم.

وی افزود: این تغییرات در وضعیتی است که میانگین نرخ بیکاری در کشور و در پاییز سال گذشته ۱۲.۳ درصد بوده که در پاییز امسال به ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان متذکر شد: نرخ بیکاری در بهار نیز ۱۳.۵ درصد در سال گذشته و به همین میزان در سال جاری محاسبه شده است.

رحیمی ادامه داد: نرخ بیکاری تابستان نیز از ۱۴.۸ درصد در سال گذشته به ۹.۹ درصد در سال جاری تنزل یافته است.

وی در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز اضافه کرد: نرخ مشارکت در پاییز سال ۹۵، ۴۳.۴ درصد بوده و در پاییز امسال به ۴۴.۷ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی میانگین کشوری از ۳۸.۹ درصد در پاییز سال گذشته به ۴۰.۱ درصد در پاییز امسال افزایش یافته است.