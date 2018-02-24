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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی؛

نرخ بیکاری اردبیل در پاییز امسال ۹.۲ درصد اعلام شد

نرخ بیکاری اردبیل در پاییز امسال ۹.۲ درصد اعلام شد

اردبیل- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: در پاییز امسال نرخ بیکاری در این استان به اذعان مرکز آمار ایران ۹.۲ درصد محاسبه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی ظهر شنبه جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردبیل تصریح کرد: این در حالی است که در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری ۱۵.۶ درصد بوده و با کاهش قابل توجه به رتبه ششم کشوری دست یافتیم.

وی افزود: این تغییرات در وضعیتی است که میانگین نرخ بیکاری در کشور و در پاییز سال گذشته ۱۲.۳ درصد بوده که در پاییز امسال به ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان متذکر شد: نرخ بیکاری در بهار نیز ۱۳.۵ درصد در سال گذشته و به همین میزان در سال جاری محاسبه شده است.

رحیمی ادامه داد: نرخ بیکاری تابستان نیز از ۱۴.۸ درصد در سال گذشته به ۹.۹ درصد در سال جاری تنزل یافته است.

وی در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز اضافه کرد: نرخ مشارکت در پاییز سال ۹۵، ۴۳.۴ درصد بوده و در پاییز امسال به ۴۴.۷ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی میانگین کشوری از ۳۸.۹ درصد در پاییز سال گذشته به ۴۰.۱ درصد در پاییز امسال افزایش یافته است.

کد مطلب 4235569
محمد میرزایی ناطق

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