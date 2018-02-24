غیبت مدیران در شورای برنامه ریزی به وزارت کشور ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی پیش از ظهر امروز شنبه در شورای برنامه ریزی استان خوزستان عنوان کرد: به موقع حاضر شدن مدیران در این جلسه و حضور اعضای اصلی شورای برنامه ریزی استان، تذکری تکراری است و شاید مناسب نباشد که در ارتباط با این دو موضوع چندین بار تذکر داده شود. مدیرانی که نسبت به این جلسه بی اهمیت هستند، بدانند که جایگاه این شورا تفویض شده و بخشی از اختیارات هیئت وزیران به استان است؛ این شورا بالاترین نهادی است که باید در خصوص مسائل مهم استان تصمیم گیری کند.

وی افزود: در همین راستا هر نوع تصمیمی که در خارج از نظام برنامه ریزی استان اخذ شود، از نظر قانونی و اجرایی جایگاهی نخواهد داشت و هرگونه تبعات این تصمیم گیری متوجه افراد تصمیم گیرنده در خارج از این نظام است.

حاجتی با بیان اینکه گزارش غیبت مدیران در جلسه شورای برنامه ریزی استان برای تمامی وزارتخانه های متبوع ارسال خواهد شد، تصریح کرد: تقریبا هر دو هفته یک بار شورای برنامه ریزی استان تشکیل می شود و این تأخیر حضور و یا غیبت مدیران شایسته نیست. برخی از مدیران بدون هماهنگی با دبیرخانه شورا نماینده خود را به جلسه اعزام می کنند؛ حتی بدتر از آن برای هر جلسه یک نفر را اعزام می کنند که این فرد نه تنها حق رأی ندارد، بلکه این نوع رفتار زیبنده شورا هم نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان در ادامه در خصوص دستور کار این شورا عنوان کرد: طرح هادی شهر الهایی، عملکرد و برنامه های کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان (با ارائه گزارش معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز) و همچنین طرح تدوین برنامه ارتقای بهره وری (مصوبات و تکالیف برنامه ششم توسعه در سطح کشور و استان ها) سه دستور کار این جلسه هستند.

حاجتی در ارتباط با طرح هادی شهر الهایی گفت: با توجه به لزوم اصلاح تقسیمات اراضی کشوری، طرح هادی شهر الهایی در این جلسه به رأی گذاشته می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان همچنین در ارتباط با عملکرد و برنامه های کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در خوزستان عنوان کرد: باید در این زمان پژوهش ها را به سمت پژوهش های کاربردی و مورد نیاز استان سوق دهیم و انجام آن ها را تنها به چاپ کتاب خلاصه نکنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام مشاور طرح هادی شهر الهایی بر اساس تحقیقات به عمل آمده پیش بینی می شود که در سال ۱۴۰۵ جمعیت شهر الهایی به ۶ هزار و ۸۶۸ نفر برسد؛ این شهر بین اهواز و بخش مرکزی قرار دارد؛ در نهایت بعد از گزارش کلیات و جزئیات این طرح با اکثریت آرا (۸۶ درصد) به تصویب رسید.