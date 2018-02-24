غبارروبی امامزادگان ابراهیم و اسماعیل با سالمندان آسایشگاه کهریزک

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور متولیان آستان مقدس امامزادگان ابراهیم و اسماعیل(ع) و با استقبال جمعی از مسئولان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری، جمعی از پدران و مادران سالخورده کهریزک به آن صحن و سرای مطهر دعوت شدند تا در مراسم ویژه غبار روبی شرکت کنند.

این مراسم که در آستانه شهادت بانوی دوعالم، حضرت فاطمه زهرا (س) برپا شد، مداح اهل بیت (ع) با ذکر مصیبت و مرثیه سرایی، فضایی معنوی و روحانی را برای مدعوین بوجود آورد. سپس هریک از سالمندان عزیزی که به نیابت از دیگر همسن و سالان خویش، توفیق حضور در این همایش معنوی را یافته بودند، به غبار روبی بارگاه مطهر امامزادگان ابراهیم و اسماعیل (ع) پرداختند.

در این مراسم معنوی، حاج علی نورانی تولیت آستان مقدس ابراهیم و اسماعیل (ع) با تشکر از مسئولین آسایشگاه کهریزک که موجبات حضور جمعی از سالمندان عزیز را برای شرکت در این مراسم معنوی فراهم نمودند، سالخوردگان جامعه را باعث خیر و برکت برای همگان و بویژه این آستان مقدس و شریف دانست.

وی همچنین تصریح کرد: خادمین این آستان شریف همه روزه آماده استقبال از معلولین و سالمندانی هستند که هم اکنون در آسایشگاه و در مجاورت این صحن و سرای مقدس زندگی می کنند و قصد زیارت و راز و نیاز در این مکان مقدس را دارند.