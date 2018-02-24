به گزارش خبرنگار مهر، بهمن حسین زاده ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل به ضرورت اهتمام دستگاه ها به رفع مشکل بیکاری تاکید کرد.

وی افزود: دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون نقش کلیدی در این حوزه دارند و انتظار می رود تمامی توان خود را به کار گیرند.

معاون استاندار اردبیل بااشاره به تاثیر بیکاری در افزایش آسیب های اجتماعی ادامه داد: متاسفانه نزاع و طلاق معضلات اجتماعی جدی در اردبیل است و انتظار می رود بهزیستی در راستای پیشگیری و کاهش آسیب ها موثرتر عمل کند.

وی با بیان اینکه معضلات اجتماعی استان دغدغه مسئولان ارشد استانی است، تاکید کرد: دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون در کاهش آسیب ها و اجرای برنامه های پیشگیری نقش کلیدی دارند.

حسین‌زاده همچنین به ضرورت رفع مشکلات کارگری در استان اشاره کرد و افزود: انتظار می رود حمایت از اشتغال اولویت تمامی دستگاه های اجرایی باشد.

وی تاکید کرد: به ویژه در مواجه با مشکلات واحدهای تولیدی نباید برخوردها منجر به تعطیلی تولید و بیکار شدن کارگران شود و انتظار می رود دستگاه های متولی به این مهم توجه نشان دهند.

وی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را مربوط به تامین اجتماعی دانست و تاکید کرد: به ویژه تقسیط بدهی های واحدهای تولیدی مورد تاکید است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل همچنین با اشاره به بروز و ظهور برخی مشکلات بخش تولید به دلیل عدم آگاهی از قوانین، اضافه کرد: انتظار می رود دستگاه های مرتبط با واحدهای تولیدی اطلاع رسانی جامع داشته باشند.

وی به ضرورت جذب سرمایه گذاری در بخش تولید و رونق اشتغال تاکید کرد و بیان داشت: متاسفانه ادارات اغلب دچار روزمرگی هستند و این در حالی است که اردبیل قابلیت مطلوبی برای اجرای طرح های توسعه ای دارد.

حسین زاده با اشاره به کمبود تخت های درمانی از مدیریت درمان تامین اجتماعی خواستار توجه به این معضل شد و به ضرورت جذب سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت ها تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل همچنین یکی از قابلیت های اشتغال استان را توریسم سلامت برشمرد و تاکید کرد: در این حوزه می توان رقم قابل توجهی اشتغال ایجاد کرد.

به گفته وی پزشکان می توانند در قالب تعاونی فعال شده و در بیله سوار درمان های مشاوره ای به بیماران ارائه دهند و در صورت نیاز فرد را به پزشک متخصص ارجاع دهند.

وی واقع شدن اردبیل در مرز شمال غربی کشور را فرصت قابل توجهی برای توسعه توریسم سلامت دانست و خواستار توجه به قابلیت های اشتغال زایی این مهم شد.