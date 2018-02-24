محقق ایرانی ربات شبیه مار ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، احمد رفسنجانی یک دانشجوی فوق دکترای ایرانی با کمک گروهی از محققان دانشگاه هاروارد رباتی ساخته که مانند مار می خزد و می توان از آن در عمل لاپاراسکوپی استفاده کرد.

این ربات می تواند روی آب بلغزد در را باز کند و باری معادل هزار برابر وزن خود را بلند کند. رفسنجانی با کمک هنر Kirigami نوعی پوست شبیه مار برای ربات تهیه کرد. Kirigami نوعی از هنر اریگامی است که در آن به جای تا کردن، در کاغذ برش هایی زده می شود.

محققان معتقدند می توان از ربات در عملیات های جستجو ونجات استفاده کرد. علاوه برآن محققان تصمیم دارند در عمل های جراحی غیر تهاجمی نیز از آن استفاده کنند.

به هرحال ربات در اصل یک لوله پلاستیکی انعطاف پذیر است که به طور مداوم منبسط و سپس منقبض می شود. از سوی دیگر رفسنجانی به وسیله لیزر روی ورقه های پلاستیکی برشی کوچک ایجاد کرد. سپس این ورقه ها دور لوله ای انعطاف پذیر پیچیده می شوند.

همزمان با منبسط شدن لوله فلس های پلاستیکی به طرف جلو حرکت می کنند و همزمان به محیط اطراف می چسبند.

جالب آنکه برش های مختلف به شیوه های متفاوت خزیدن ربات منجر می شوند.

احمد رفسنجانی دراین باره می گوید: ما نشان دادیم خواص لوکوموتیوی این پوست را می توان با شیوه برش مرتبط کرد.