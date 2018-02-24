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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

تظاهرات سوری ها در اعتراض به تجاوز نظامی ترکیه به «عفرین»

تظاهرات سوری ها در اعتراض به تجاوز نظامی ترکیه به «عفرین»

سوری ها با تجمع در یکی از میدان های عفرین اعتراض خود را نسبت به ادامه یافتن تجاوز نظامی ترکیه به این شهر اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ده ها تن از ساکنان مناطق عفرین، عین العرب و الجزیره السوریه (دیر الزور، الحسکه و الرقه) صبح امروز(شنبه) در میدان «النیروز» تجمع کرده و اعتراض خود را نسبت به ادامه یافتن تجاوز نظامی ترکیه علیه عفرین و حومه آن نشان دادند.

ساکنان مناطق مذکور در جریان تجمع خود در میدان النیروز همبستگی خود را با ساکنان منطقه عفرین که متحمل تجاوز نظامی ترکیه بوده اعلام کرده و خواهان توقف آن شدند.

آنها تاکید کردند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بمباران مناطق مسکونی به استقبال آنها رفته است. ارتش ترکیه از ۲۰ ژانویه عملیات نظامی خود را با نام «شاخه زیتون» علیه کردها در عفرین سوریه آغاز کرده است.

کد مطلب 4235606

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