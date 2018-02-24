به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عصارنیا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آستان قدس رضوی در هر استان تنها یک دفتر برای شناسایی محرومان و مستضعفان و نیز سازماندهی خیران و خادمیاران تخصصی به منظور ارائه خدمات داوطلبانه به محرومان در همان استان راه اندازی کرده است.

وی افزود: بر اساس راهبرد آستان قدس رضوی مبنی بر توسعه مفاهیم خدمت، خادم و مخدوم، زمینه خدمت افراد متخصص در حوزه های مختلف فراهم شده است.

مدیر مرکز امور خادمین آستان قدس رضوی گفت: در قالب طرحی، خادمیاران رضوی علاوه بر خدمت در حرم مطهر، بخشی از ماموریت خود را به صورت داوطلبانه به محرومان و مستضعفان در منطقه محل سکونت ارائه خدمت می کنند.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، در هر استان یک دفتر تاسیس و شروع به فعالیت کرده است که مهمترین فعالیت این دفاتر، شناسایی محرومین و مستضعفین به منظور ارائه خدماتی نظیر اعزام زائر اولی ها به مشهد مقدس با همکاری سایر نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز ثبت نام و گزینش خادمیاران رضوی و سازماندهی آنان در قالب گروه های تخصصی برای ارائه خدمت به مردم محروم همان استان است.

عصارنیا تصریح کرد: تاکنون حدود ۷۰ هزار نفر خادمیار توسط این دفاتر شناسایی و جذب و جهت ارائه خدمات تخصصی به مردم محروم همان منطقه سازماندهی شده اند.