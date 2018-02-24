۲۰۰۰ گفتمان دینی در خراسان جنوبی برگزار شد

حجت الاسلام ابوالفضل صادقی خواه در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی سال جاری قریب به دو هزار گفتمان دینی در خراسان جنوبی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه که از این تعداد ۱۴۸ گفتمان با موضوع مواد مخدر بوده است، گفت: همچنین از این تعداد در هر کدام از شهرستان های طبس، بشرویه، فردوس و درمیان ۱۰ گفتمان، در قاین ۱۵ گفتمان، حاجی آباد ۱۲ گفتمان و در شهرستان های سرایان و سربیشه هر کدام هشت گفتمان برگزار شده است.

حجت الاسلام صادقی خواه با بیان اینکه این گفتمان ها در مدارس و مساجد برگزار شده است، افزود: دین و زندگی، بصیرت افزایی، پیشگری از آسیب های اجتماعی، نماز و ایثار و شهادت از جمله موضوعات این گفتمان ها بوده است.

دبیر گفتمان های دینی خراسان جنوبی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، روابط سالم و اعتیاد نیز از دیگر موضوعات این گفتمان ها است.