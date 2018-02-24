دانشمند ایرانی لباس سنجش خوشحالی برای فضانوردان می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، آرمان سرگلزایی یک محقق ایرانی همراه گروهی از دانشمندان مشغول ساخت لباسی هستند که سطح خوشحالی و اضطراب فضانوردان را می سنجد. این لباس مجهز به شبکه ای از حسگرهای بی سیم است که تغییرات نامحسوس در وضعیت جسمانی صاحب خود را رصد کرده و محیط را با آن همخوان می کند. به این ترتیب تغییرات کوچکی در دما، نور و سطح اکسیژن به بهبود وضعیت ذهنی فضانوردان منجر می شود.

سرگلزایی استادیار دانشگاه پلی تکنیک فلوریدا این فناوری را ساخته که در نسل آتی لباس های فضانوردی به کار می رود.

فناوری مذکور به نام Smart Sensory Skin(S۳) مشهور شده و قابلیت خوانش فشار خون و نبض را دارد. همچنین به طور خودکار با توجه به محیط تغییراتی را ایجاد می کند تا وضعیت روحی فضانورد را بهبود دهد.

البته در حال حاضر فناوری های موجود نیز قابلیت بررسی این علائم را دارند اما آنها کند هستند. اما S۳ یک فناوری فعال است که با لباس همخوان می شود و جریانی از اطلاعات را فراهم می کند. این فناوری به پزشکان مستقر در زمین کمک می کند وضعیت فضانوردان را رصد کنند.

سرگلزایی در این باره می گوید: حفظ سلامت روان فضانوردان طی ماموریت ها بسیار مهم است. این درحالی است که فعلا هیچ راه حلی برای کمک به آنها در زمان افسردگی و استرس وجود ندارد. این فناوری کمکی سریع برای آنها فراهم می کند.