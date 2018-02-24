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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خبر داد:

آغاز ثبت نام برای اسکان نوروزی فرهنگیان در چهارمحال وبختیاری

آغاز ثبت نام برای اسکان نوروزی فرهنگیان در چهارمحال وبختیاری

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از آغازثبت نام اینترنتی برای اسکان نوروزی فرهنگیان در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغازثبت نام اینترنتی برای اسکان نوروزی فرهنگیان در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ستاد اسکان فرهنگیان در مدارس چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: ثبت نام اینترنتی برای اسکان نوروزی فرهنگیان در چهارمحال و بختیاری تا روز ۲۳ اسفند ماه ادامه دارد و  ۱۱۱ مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در چهارمحال و بختیاری آماده سازی می شود.

۸۰۹ کلاس درس در چهارمحال و بختیاری برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است

وی اظهار داشت: ۸۰۹ کلاس درس در مدارس چهارمحال و بختیاری برای اسکان مسافران نوروزی تجهیز می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کلاس های درس بر اساس میزان کیفیت و تجهیزات درجه بندی شده و در اختیار مسافران گذاشته می شود. کلاس های درس بر اساس درجه بندی دارای تجهیزاتی از قبیل تلویزیون، یخچال، پتو، تخت خواب و... هستند.

کد مطلب 4235637

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