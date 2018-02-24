نظارت بر پروژه های عمرانی دشتی تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر شنبه به مناسبت روز مهندس در نشست با بسیج مهندسین شهرستان دشتی ضمن تبریک این هفته اظهار داشت: همه مردم ، نخبگان و کسانی که دلسوز و اهل قلم هستند باید در توسعه شهرستان مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه هم افزایی در شهرستان بیشتر شود، افزود: در توسعه شهرستان و به خصوص در حوزه های تخصصی از همه اصحاب صاحب نظر استفاده خواهد شد.

نادری ادامه داد: بسیج مهندسین دشتی ظرفیت خوبی در شهرستان محسوب می شود که می طلبد دستگاههای اجرایی شهرستان از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ مهندس در حوزه های مختلف عضو بسیج مهندسین شهرستان هستند که باید از این افراد متخصص و صاحب نظر در بخش های مختلف استفاده کرد تا بتوانیم کاهش خطاها را به حداقل برسانیم.

نادری با بیان اینکه کارهای زیر بنایی باید بیشتر در شهرستان انجام شود، گفت: با توجه به اهمیت موضوع در حوزه توسعه راهها باید توجه بیشتری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در نشست با شهرداران شهرستان موارد مورد نیاز در خصوص تغییر مبلمان شهرها به آن اشاره شده است که بخشی از این تغییرات در شهرها نیاز به تامین اعتبار نیست بلکه باید تلاشها را بیشتر کرد.

نادری اضافه کرد: در جهت زیبا سازی شهر در سال آینده تلاش داریم بلوار بسیج شهر خورموج ساماندهی شود.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه کارهای صورت گرفته در سطح شهرستان باید کارشانسی شده باشد، اظهار کرد: در جهت تسریع در روند پروژه های عمرانی نظارت بر پروژه های عمرانی تشدید می شود و نباید کیفیت را فدای کمیت کنیم.