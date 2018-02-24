نهادهای امنیتی عوامل اصلی آشوب اخیر را به دادسرا معرفی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولتآبادی در حاشیه همایش هشتمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «بهداشت عمومی و امنیت قضایی» در جمع خبرنگاران، به توضیح حوادث هفته اخیر و جرایم ارتکابی از سوی برخی افراد پرداخت و با اشاره به این که جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته اجازه فعالیت به جریانهای مختلف سیاسی و فکری را داده است و سعی داشته بدون حجت راه فعالیت را بر اشخاص و جریانهای فکری نبندد، در خصوص پیشینه حادثه خیابان پاسداران اظهار داشت: برای بررسی آشوب اخیر لازم است کمی به عقب و دی ماه سال جاری باز گردیم که در نهم و دهم این ماه اغتشاشاتی در سراسر کشور رخ داد و همزمان چند نفر از عوامل منتسب به یک فرقه، بدون ارتباط با آشوبها، به طور جداگانه و با کار اطلاعاتی دستگیر شدند و این دستگیری، تجمع گروهی از این افراد بعضاً به همراه خانوادهها در جلوی زندان اوین را در پی داشت.
دادستان تهران اتخاذ سیاست مداراگرانه و عدم برخورد با تجمعکنندگانِ مقابل زندان اوین را به رغم اخلال در نظم عمومی و با دادن شعار و بستن راه، ناشی از حوادث کشور دانست و افزود: این مدارا موجب شد که پلیس و دستگاه قضایی بر خلاف میل خود با تجمع کنندگان مدارا کنند.
حسب اظهار جعفری دولتآبادی، مرحله دوم اقدامات مجرمانه از سوی افراد منتسب به آنان، مربوط به بهمن ماه بود که تجمع در خیابان هفتم پاسداران را در پی داشت.
وی در خصوص علت مدارا با این تجمعکنندگان اظهار داشت: تجمعات خیابان پاسداران منجر به ناامنیهایی از جمله سد کردن راه مردم با چوب و چماق شد، اما به رغم چنین وضعیتی، شورای امنیت کشور به لحاظ همزمانی با جشنهای پیروزی انقلاب، تصمیماتی اتخاذ کرد تا حادثهای رخ ندهد؛ چرا که دشمن مترصد چنین اغتشاشاتی بود تا بتواند در پروژه کشتهگیری، جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی را تحتالشعاع قرار دهد.
دادستان تهران به انتقادهای وارد بر سیاست مماشات و مدارا با تجمعکنندگان در خیابان پاسداران اشاره کرد و در توجیه اتخاذ چنین سیاستی اظهار داشت: بدیهی است جمهوری اسلامی که توطئههای منافقین را در داخل کشور سرکوب کرد و صدام حسین را به بیرون مرزها راند، توانایی خنثی کردن توطئه عده معدودی تحت عنوان آشوبگر را دارد، اما شرایط کشور در ۲۲ بهمن و برنامهریزی دشمن برای به آشوب کشیدن جشن پیروزی انقلاب، موجب شد با این افراد مدارا شود.
جعفری دولتآبادی سومین مرحله اقدامات مجرمانه را مربوط به هفته گذشته و دستگیری یکی از این افراد توسط پلیس اعلام کرد و در توضیح اظهار داشت: با دستگیری یکی از متهمان و حین انتقال وی با خودروی ناجا، پنج نفر از افراد منتسب به جریان فکری متهم در صدد رهاندن متهم از دست ماموران بودند که یکی از آنها دستگیر و بازداشت شد و آنان با این تصور غلط که سیاست مدارا ادامه خواهد داشت، ضمن تجمع در جلوی کلانتری پاسداران، به این مرکز حمله کردند و متاسفانه یکی از متهمان با اتوبوس به صف ماموران زد که منتهی به شهادت سه نفر از آنان شد.
رویکرد مداراگرانه با اغتشاشگران خیابان پاسداران از سر ضعف نبوده است
دادستان تهران با اشاره به این که اقدامات مجرمانه این افراد در حمله به حوزه انتظامی و به شهادت رساندن ماموران مظلوم ناجا، راه را برای مدارا بست، افزود: بدیهی است در چنین وضعیتی، صحنه مدیریت حادثه تغییر خواهد یافت؛ ضمن این که رویکرد مداراگرانه سابق، از سر ضعف نبوده است بلکه به لحاظ رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای اتمام حجت با افراد و برخی جریانهای عقیدتی است.
جعفری دولتآبادی ضمن تقدیر از عملکرد پلیس در مقابله با آشوبگران در خیابان پاسداران که ظرف یک ربع حادثه را جمع کرد، خطاب به جریانات سیاسی که تحت لوای گروههای عقیدتی و یا جریانهای فکری فعالیت میکنند، هشدار داد که با استناد به اصل نهم قانون اساسی که مرز آزادی و اخلال در امنیت را مشخص کرده است، اجازه نخواهیم داد با اقدامات افرادی که خود را به جریانی منتسب می کنند، جان، مال و ناموس شهروندان تهدید شود.
وی به افرادی که در اجرای برنامههای برخی گروهکها در کف خیابان ظاهر میشوند هشدار داد که هرگونه آشوب، شورش و آتش زدن اموال عمومی و اموال مردم جرم بوده و مطابق قانون با این اقدامات برخورد خواهد شد.
دادستان تهران همچنین با اشاره به این احتمال که هنوز عوامل اصلی حادثه تماماً دستگیر نشدهاند، اظهار امیدواری کرد که نهادهای امنیتی کشور پشت پرده این جریان را آشکار و عوامل اصلی آشوب اخیر را شناسایی کرده و به دادسرا معرفی کنند.
در حال حاضر هیچ یک از متهمان حادثه خیابان پاسداران بلاتکلیف نیستند
جعفری دولتآبادی در خصوص عملکرد دادستانی در رسیدگی به پروندههای آشوبگران، از حضور ۳۰ قاضی و هفت معاون دادسرای تهران برای تحقیق از متهمان و تعیین تکلیف آنها در روز سه شنبه گذشته خبر داد و با اشاره به این که در حال حاضر هیچ متهمی بلاتکلیف نیست، افزود: در عین حال تحقیقات ادامه دارد و در این راستا حفظ حقوق متهمان از جمله اطلاع رسانی به خانوادههایشان و ارائه مساعدتهای قانونی نصب العین قضات دادسرای تهران است؛ به گونهای که تا به امروز قضات ناظر زندان بیش از سه بار با این متهمان ملاقات نمودهاند.
دادستان تهران ظرفیتهای جمهوری اسلامی در خنثی نمودن توطئههای دشمن را بسیار بالا ارزیابی کرد و افزود: در عین حال که با آشوبگران به کشور برخورد جدی می کنیم، حقوق آنها را نیز رعایت خواهیم کرد.
وی از صدور اولین کیفرخواست در ارتباط با متهمان تجمعات خیابان پاسداران خبر داد و افزود: برای متهم به قتل مامور ناجا کیفرخواست صادر و درخواست قصاص شده است.
جعفری دولتآبادی بر رویکرد دادستانی در تفکیک عوامل اصلی اغتشاش از تحریکشدگان و فریبخوردگان تاکید کرد و اظهار داشت: برخی ممکن است بر اثر تحریک احساسات در محل حاضر شده باشند؛ لذا تحقیقات دادستانی به سرعت در حال انجام است و سعی بر آن است که در مورد فریبخوردگان زودتر تعیین تکلیف شود، اما عوامل اصلی آزاد نخواهند شد و با تکمیل تحقیقات برای محاکمه به دادگاه معرفی میشوند.
موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، هجمههای صورت گرفته علیه قوه قضاییه طی هفته اخیر بود.
کسانی که خود مسبب مشکلات کشور هستند، دایه مهربان تر از مادر شده اند
وی با انتقاد از برخی افراد که خود به عنوان مسئولان سابق دولتی، از مسببان اصلی مشکلات کشور بودهاند و حال به قوه قضاییه هجمه میبرند، اظهار داشت: قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت، حفظ آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است و تضعیف آن به منزله مخدوش کردن اعتماد به مسئولین کشور است. لذا کسانی که خود مسبب مشکلات کشور محسوب میشوند، امروز که برخی متهمان تحت تعقیب قانونی قرار گرفتهاند، در مقام دایه مهربانتر از مادر هجمههای خود را به دستگاه قضایی تشدید نمودهاند.
جعفری دولتآبادی با اشاره به این که ملت خادمان خود را تشخیص خواهد داد، این هجمهها را ناشی از اقدام دستگاه قضایی در عمل به وظایف خود در تعقیب مفسدان اقتصادی دانست و افزود: آنها فهمیدهاند که دستگاه قضایی روز به روز به آنها نزدیکتر میشود و لذا هجمهها روز به روز شدیدتر میگیرد و جالب این که حملات آنها به دستگاه قضایی، همگام با هجمههای دشمنان خارجنشین بر قوه قضاییه است.
دادستان تهران با اعلام این که دستگاه قضایی خود را مصون از اشتباه و ایراد نمیداند، حملههای پی در پی این عده به دستگاه قضایی را با هدف سلب اعتماد عموم از این قوه دانست تا از این طریق محاکمه ایادی خود را خلاف عدالت جلوه دهد؛ و در ادامه اظهار داشت: طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نداشته است در این حد به دستگاه قضایی هجمه شود و علت این امر چیزی نیست جز عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد.
وی با تاکید بر این که دستگاه قضایی در مقابله با فساد تبعیض را نمیپسندد و همه کسانی که برای آنها پرونده مفتوح شده و یا متخلفانی که تا کنون تعقیب نشدهاند، دیر یا زود در چرخه محاکمه قرار خواهند گرفت، افزود: این هجمهها اراده قضات را پولادین و محکمتر خواهد کرد و معتقدیم اگرچه در بخش عدالت کمبودهایی وجود دارد و انتظار مردم از دستگاه قضایی بیش از این است؛ اما توجه به این واقعیت نیز ضروری است که مبارزه با فساد کار دشواری است؛ چرا که حامیان فساد قدرت و نفوذ زیادی دارند و به همین جهت پروندههای متضمن فساد با تلاش بسیار به سرانجام میرسد.
جعفری دولتآبادی به مردم اطمینان داد که دستگاه قضایی با تلاش بیوقفه به کار سخت خود در مبارزه با فساد ادامه میدهد و از مردم خواست به قوه قضاییه اعتماد کنند.
دادستان تهران به کارآمدی ناقص برخی قوانین و مقررات در مبارزه با فساد اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد به رغم مشکلات موجود، قضات و دادستانها با درک راه سختی که در پیش دارند، به خوبی عمل کنند؛ به گونهای که عدالت با همه شیرینی آن برای مردم و تلخیاش برای دشمنان محقق شود.
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