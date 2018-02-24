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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی:

ائمه جمعه در صیانت از ارزش های دینی نقش کلیدی دارند

ائمه جمعه در صیانت از ارزش های دینی نقش کلیدی دارند

قزوین- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: نقش ائمه جمعه در پاسداری از انقلاب اسلامی و صیانت از ارزش های دینی بی بدیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی روز شنبه در گردهمایی ماهیانه ائمه جمعه استان قزوین که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین برگزار شد، اظهار داشت: نقش ائمه جمعه در پاسداری از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار  مهم و برجسته ای است و این نقش اساسی بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: روحانیت در بین تمامی اقشار که در کشور وجود دارد در زمینه زهد و پارسایی از مرتبه بالا و اعلایی برخوردار هستند و هنگامی که به زندگی روحانیون رجوع می کنیم به این موضوع پی می بریم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح های مجلس برای چابک سازی دولت عنوان کرد: از امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که دولت هر سال باید  ۱۰ درصد چابک تر شود و در عوض این چابک تر شدن بخش خصوصی را فعال و بدین وسیله اشتغال را ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از ورود بخش خصوصی و فعال شدن این حوزه دولت باید بتواند به نحو احسن حمایت، هدایت و نظارت کند تا بدین وسیله شاهد رونق کسب و کار و نیز افزایش اشتغال در کشور شویم.

محمدی با اشاره به اقدامات نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتقال آب سد طالقان، افزایش تجهیزات و امکانات پزشکی و خطوط راه آهن از مهم ترین اقدامات نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.

روح الله بابایی صالح نماینده مردم بوئین زهرا و آوج  نیز اظهار داشت: پاسخگویی به مشکلات مردم از مهمترین وظایف دولت محسوب می‌شود که امیدواریم تمامی مسئولان و مدیران به توانند وظیفه خود را به نحو هستند انجام دهند.

وی افزود: نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی برای دریافت حق و حقوق مردم استان قزوین بسیار جدی هستند و در این زمینه بارها شده که برای پیگیری مطالبات شخص رئیس جمهور را مورد خطاب و سوال قرار داده اند.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج عنوان کرد:تمامی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به دنبال حمایت از نیروهای مسلح بوده و هستند و در این مسیر با هیچ کس تعارف ندارند.

کد مطلب 4235674

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