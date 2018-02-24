به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار مدیرکل و معاونان این اداره کل در سخنانی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان قم باید علاوه بر انجام تکالیف و وظایف سازمانی خود، مبانی دینی و فرهنگی مرتبط با اهداف و مأموریت‌های سازمان متبوع خود را با استفاده از ظرفیت عظیم مراکز علمی و پژوهشی حوزوی تدوین و در سطح ملی و فراملی گسترش دهند.

وی با بیان اینکه محیط زیست از مهمترین مسائل روز بشریت است و متأسفانه مردم کشورمان امروز با مشکلات متعددی در این عرصه مواجه شده‌اند، خاطرنشان کرد: برای مقابله با معضلات زیست محیطی و فرهنگسازی در راستای حفظ و حراست از محیط زیست، باید چهار مبحث فلسفی و کلامی، اخلاقی و ارزشی، فقهی و تاریخی و تمدنی در حوزه محیط زیست با نگاه دینی و اسلامی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

مدیر جامعه المصطفی العالمیه بر ضرورت بررسی دقیق مسائل زیست محیطی در انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم تأکید کرد و گفت: پایان نامه‌های طلاب و روحانیون در سطوح مختلف در حوزه‌های علمیه و جامعه المصطفی می‌تواند به سمت مسأله بسیار مهم محیط زیست در ابعاد گوناگون سوق داده شود.

آیت الله اعرافی خواستار ایجاد تشکل‌ها و NGO های طلبگی در داخل و خارج از کشور شد و گفت: شبکه بسیار گسترده روحانیون و مبلغان در سراسر کشور و از طریق جامعه المصطفی العالمیه در سراسر جهان، می‌توانند مبانی و مفاهیم زیست محیطی با تکیه بر آموزه‌های دینی و اسلامی را به خوبی برای اقشار مختلف مردم منتشر نمایند.

وی با اشاره به مباحث جدید فقهی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، لزوم تبیین مسائل زیست محیطی در دروس خارج حوزه‌های علمیه را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: حوزه‌های علمیه در راستای «تحقیق و تدوین» و «ترویج و تبلیغ» مبانی و مسائل زیست محیطی کاملاً آمادگی داشته و حفظ و حراست از محیط زیست را برای آحاد جامعه یک وظیفه شرعی، ملی و انقلابی می‌دانند.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه امروز همه مردم و مسئولان در برابر محیط زیست به عنوان یکی از اولویت‌های جامعه وظیفه داشته و باید با متولیان این حوزه همکاری کامل داشته باشند، تصریح کرد: در صورت کم توجهی به این مسئله خطیر و حساس، نظام و کشور به شدت آسیب خواهد دید، از این رو یکی از مهمترین محورهای تبلیغی در حوزه‌های علمیه نیز حفظ و حراست از محیط زیست خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم نیز در این دیدار گزارشی از وضعیت زیست محیطی و چالش‌ها و مشکلات پیش رو ارائه کرد و گفت: یکی از مهمترین موانع و مشکلات، عدم شناخت و آگاهی مردم نسبت به مسئله محیط زیست و خطراتی است که از غفلت و تخریب آن مبتلا می‌شویم، از این رو به شدت به دنبال فرهنگسازی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم به ویژه با تکیه بر آموزه‌های دینی و اسلامی هستیم.

تورج همتی با اشاره به تشکیل دبیرخانه ملی «اخلاق و محیط زیست» در این اداره کل، بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت عظیم مراکز علمی و پژوهشی حوزوی در جهت تدوین سند جامع «اخلاق و محیط زیست» تأکید کرد و گفت: برای تبلیغ و ترویج اخلاق و فرهنگ زیست محیطی در کشورمان، تدوین این سند می‌تواند یک کار مؤثر، ارزشمند و ماندگار باشد.