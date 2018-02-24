فضای رسانه ای برای اطلاع رسانی ائمه جمعه استان قزوین فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب روز شنبه در گردهمائی ائمه جمعه استان قزوین که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین برگزار شد، اظهار داشت: ستادهای نماز جمعه استان قزوین باید زیرساخت‌های لازم را در راستای تحقق عدالت رسانه‌ ای در تمامی شهرهایی که در آن نمازجمعه برپا می‌شود ایجاد کنند.

وی افزود: ستادهای نماز جمعه در شهرها باید بتوانند سازوکازهای لازم را برای اطلاع‌رسانی خطبه‌ها، برنامه‌ها و اقدامات ائمه جمعه هر شهر فراهم کنند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین یادآورشد: برای تحقق عدالت رسانه ای در میان ائمه جمعه استان قزوین مذاکراتی با صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها وهفته‌نامه‌ها انجام شده تا تمامی ائمه جمعه به صورت یکسان از فضای رسانه‌ای استفاده کنند.

فاطمی نسب اظهارداشت: در هماهنگی با صداوسیما هماهنگی لازم صورت گرفته و ستادها از این پس تصاویر خطبه‌ها و اخبار فعالیت‌ها و برنامه‌ها را به صورت ftp ارسال کنند تا با سرعت و کیفیت بیشتری مطالب ارسال شود.

وی تصریح کرد: در زمینه تحقق عدالت رسانه‌ای به زودی نشریه‌ای توسط دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین منتشر می‌شود تا ستادهای نماز جمعه به صورت متمرکز اخبار برنامه‌های ائمه جمعه را منتشر کنند.