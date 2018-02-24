همه باید برای ارائه خدمات درمانی با کیفیت تلاش کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رضا جلالی در مراسم تودیع و معارفه ریاست بیمارستان بقیه الله (عج)، ضمن قدر دانی از زحمات دکتر تقی پور رئیس پیشین بیمارستان، افزود: بیمارستان بقیه الله در زمینه خدمت رسانی به بیماران پاسدار و غیر پاسدار باید کوشا باشد، چرا که این بیمارستان برند سپاه است و باید همه افرادی که بعد از مراجعه از بیمارستان می روند، از خدمات رسانی این مرکز درمانی رضایت داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت جایگاه این بیمارستان، فرایند مدیریت بیمارستان بسیار حائز اهمیت است، چرا که هیچ بیمارستان، مرکز و سازمانی بدون داشتن مدیریت قوی نمی تواند رشد و ارتقاء پیدا کند.

جلالی افزود: دکتر تقی پور نیز از جمله مدیران لایق و خوبی بود که در عرصه مدیریتی کار خود را به درستی انجام دادند و سعی کردند از ظرفیت بیمارستان به درستی استفاده کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: دانشگاه همانند خانواده بزرگی است که محصولات آن در ویترین بیمارستان به نمایش در می آید. محیط دانشگاه و درمان در مجموعه علوم پزشکی بقیه الله (عج) مجزا و منفک از هم نیستند و با هم ارتباط دارند.

جلالی افزود: کیفیت کارهای ما باید همه جانبه باشد، داشتن مدیریت جهادی در درجه اول بسیار مهم است و در درجه بعدی تلاش همه افراد مجموعه بیمارستان جهت خدمت رسانی موثر است.

وی خاطر نشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی فرمودند باید تمام ظرفیت های مادی و تولیدی خویش در جهت پیشبرد اهداف مثبت درمانی را بکار گیریم و انشا الله با پشتکار و خلاقیتی که دکتر صمدی نیا دارند، بتوانیم به نتایج کارا و مثبتی دست پیدا کنیم، همانگونه که دکتر تقی پور نیز تمام تلاششان را در این زمینه کردند.

در این مراسم دکتر حمیدرضا تقی پور رئیس پیشین بیمارستان گزارشی از عملکرد دوره ریاست خود ارائه داد و دکتر حسین صمدی نیا رئیس جدید بیمارستان بقیه الله (عج) به برنامه های مدیریتی مد نظر خود اشاره کرد.