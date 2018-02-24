فرهنگ مصرف درست و جلوگیری از اسراف در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعدازظهر شنبه در دیدار با مدیرعامل و کارکنان شرکت آب منطقه‌ای سمنان به میزبانی دفتر خود بابیان اینکه فرهنگ مصرف درست و جلوگیری از اسراف باید در جامعه نهادینه شود، ابراز داشت: با توجه به در پیش بودن ایام پایانی سال و استفاده مردم از منابع آبی باید فرهنگ درست مصرف کردن آب از سوی امامان جمعه استان به مردم به صورت مداوم بیان شود.

وی افزود: درست است که خشکسالی پدیده طبیعی محسوب می‌شود اما نباید فراموش کنیم که انسان‌ها نیز در ایجاد این واقعه نقش داشتند بنابراین برای جلوگیری از دامن زدن به آن باید درست مصرف کردن آب به مردم آموزش داده شود که در این بین رسانه ها و به‌ویژه صداوسیما می‌تواند نقش مهم و محوری ایفا کنند.

مسئولان برای رفع مشکل کمبود آب باید چاره‌اندیشی کنند

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه مسئولان برای رفع مشکلات کمبود آب باید چاره‌اندیشی کنند، ابراز داشت: بسیاری از روستاهای استان با تانکر آب‌رسانی می‌شوند که تداوم خشکسالی می‌تواند باعث مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها شود بنابراین مسئولان باید در پی یافتن راهی برای حل ریشه‌ای این معضل باشند.

آیت الله شاهچراغی بابیان اینکه خشکسالی امنیت روستاها را نیز به مخاطره می‌اندازد، تصریح کرد: باید شیوه مصرف آب تغییرکند اما این امر به‌تنهایی میسر نخواهد شد و در این راه نیازمند تعامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی نیز هستیم.

وی افزود: اقدامات خوبی در برخورد با چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت شده اما ناکافی است و برای دراز مدت باید در حوزه فرهنگ‌سازی نیز اقدام شود که از صاحبان اندیشه و تفکر تقاضا می‌کنیم در فرصت باقی‌مانده ایام سال نسبت به مصرف صحیح آب حساس باشند و از هر تریبونی که می‌توانند مردم را آگاه کنند.