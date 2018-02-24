اعزام حج در شرایط فعلی خلاف حقوق ملت ایران است/ مردم تحقیر نشوند

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص منتفی شدن دیه شهدای منا که از سوی عربستان بیان شده گفت: دلیلی نمی بینم که مسئولین جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان دست پائین بگیرند و در شرایطی که عربستانی ها اعلام کردند دیه شهدای منا را پرداخت نمی کنند مسئولان ساز و کار اعزام حجاج کشورمان را به عربستان بچینند و این موضوع را از نظر سیاسی درک نمی کنم.

وی افزود: اعتقاد من این است که بدترین اتفاقی که ممکن است برای یک هیئت دینی و یا کاروان مذهبی رخ دهد، همین اتفاقی است که در منا شکل گرفت و مسئولیت مستقیم این کار بر عهده عربستان است و حداقل کاری که عربستان باید انجام دهد این است که دیه شهدای منا را به بازماندگانشان پرداخت کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه عربستانی ها هنوز دیه را پرداخت نکرده اند و بلکه آن را نیز منتفی می دانند اظهار داشت: در این شرایط از طرف مقابل اصرار وجود دارد که حج تمتع برقرار شود اما شأن، مال و جان مردم ایران در این میان نادیده گرفته می شود.

فلاحت پیشه تصریح کرد: اگر چنین اتفاقی مجدداً رخ دهد، عربستان تعهدی نمی پذیرد و دلیلش این است که آنها نمی خواهند رویه ایجاد شود.

به گفته وی در گذشته نیز برای قربانیان سقوط جرثقیل در مسجدالحرام، عربستان دیه را مطرح نکرد بلکه آن را به شکل هبه یعنی بخشش مطرح کرده است. بنابراین با عنوان کردن هبه آنها می خواهند تعهدی در مورد جان، مال و ناموس مردم ایجاد نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی اعزام ایرانیان به حج خلاف مقررات بین‌المللی، خلاف حقوق بشر و خلاف حقوق ملت ایران و خلاف مسئولیت دولت ایران در قبال شهروندان است و بنابراین قبل از اینکه موعد حج برسد، باید دیه ایرانی ها پرداخت شود.

فلاحت پیشه با تأکید بر اینکه باید موضوع دیه مطرح و برای عربستانی ها تکلیف تعیین شود تا آنها حافظ جان مردم باشند و حق مردم را بدهند، گفت: عربستانی ها یک صندوقی برای کمک به آن دسته از کشورهای عربی که با روند دموکراسی سالاری دچار مشکل شده اند، دایر کرده اند و در حال پرداخت پول به آنها هستند و شاید پرداخت دیه شهدای منا یک هزارم هدایایی باشد که به هیأت های آمریکایی داده اند. دلیلی ندارد مسئولان کشور ما در قبال این موضوع کوتاه بیایند.

وی افزود: مسئولیت این موضوع با ایران است و مردم باید آن را از مسئولین بخواهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم ایران نباید در مقابل عربستان تحقیر شوند و اعتراض خود را به مسئولین جمهوری اسلامی برسانند.

فلاحت پیشه به نقش مجلس در این موضوع اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مجلس وظیفه نظارتی و قانونگذاری دارد و اعزام زائران به حج امری است که مسئولان کشور به آن تأکید دارند اما من معتقدم که انجام این کار تحت هر شرایطی حتماً به ضرر مردم است و منتظرم موضوع دیه مشخص شود و پس از آن به وظایف خود عمل می کنیم.