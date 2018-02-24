  1. استانها
  2. یزد
۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

دبیرکل جمعیت هلال احمر خبر داد:

افزایش ۲ برابری پایگاه‌های هلال احمر در ایام نوروز ۹۷

افزایش ۲ برابری پایگاه‌های هلال احمر در ایام نوروز ۹۷

یزد ـ دبیرکل جمعیت هلال احمر از افزایش دو برابری پایگاه های خدمت رسانی هلال احمر به مسافران نوروزی در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی نسب امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس جمعیت هلال احمر استان یزد با اشاره به فعالیت اینکه در حال حاضر آمار اعضای جمعیت هلال احمر در سراسر کشور بالغ بر ۲ میلیون نفر است، اظهار داشت: از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر فعال هستند و به مردم خدمات متنوع ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۳۱ پایگاه ثابت جمعیت هلال احمر به مردم در مناطق مختلف کشور خدمات ارائه می دهند، افزود: تعداد این پایگاه ها در ایام نوروز به منظور خدمت رسانی به مسافران نوروزی افزایش دو برابری خواهد داشت.

محمدی نسب با اشاره به وضعیت پایگاه های امداد و نجات کشور خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای تعریف شده، باید به فاصله هر ۳۵ کیلومتر، یک پایگاه امداد و نجات جاده ای در کشور وجود داشته باشد که در حال حاضر با استانداردها فاصله داریم و به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، یک پایگاه امداد و نجات فعال است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه داوطلبان سرمایه های اصلی هلال احمر هستند، اظهار داشت: فعالیت بدون چشمداشت این داوطلبان در زمینه های مختلف قابل تقدیر است و به طور قطع نزد خداوند متعال از اجر و ارزش بسیاری برخوردار است.

محمدی نسب با اشاره به تلاشی که داوطلبان برای نجات جان انسانها انجام می دهند، ادامه داد: داوطلبان نه تنها خدمتی دریافت نمی کنند بلکه در مواقع بحران، کار و زندگی خود را نیز صرف خدمت می کنند.

وی با اشاره به روزهای سختی که کشور ما طی چند ماه گذشته سپری کرده است، بیان کرد: وقوع زلزله های مکرر، بروز سیل، سقوط هواپیما، سقوط بهمن و ... روزهای سختی را برای مردم رقم زده و البته در این حوادث امدادگران بیش از هر گروه دیگری از دل و جان مایه گذاشتند و فشارهای بسیاری را تحمل کردند.

محمدی نسب، این تلاش را قابل تقدیر و تحسین دانست و اظهار امیدواری کرد: همه ما بتوانیم قدردان خوبی برای زحمات این امدادگران باشیم.

به گزارش مهر، در این مراسم از تلاش های عباس احدپور قدردانی و محسن حرازی زاده یزدی به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر استان یزد معرفی شد.

کد مطلب 4235745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه