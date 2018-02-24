به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی نسب امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس جمعیت هلال احمر استان یزد با اشاره به فعالیت اینکه در حال حاضر آمار اعضای جمعیت هلال احمر در سراسر کشور بالغ بر ۲ میلیون نفر است، اظهار داشت: از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر فعال هستند و به مردم خدمات متنوع ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۳۱ پایگاه ثابت جمعیت هلال احمر به مردم در مناطق مختلف کشور خدمات ارائه می دهند، افزود: تعداد این پایگاه ها در ایام نوروز به منظور خدمت رسانی به مسافران نوروزی افزایش دو برابری خواهد داشت.

محمدی نسب با اشاره به وضعیت پایگاه های امداد و نجات کشور خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای تعریف شده، باید به فاصله هر ۳۵ کیلومتر، یک پایگاه امداد و نجات جاده ای در کشور وجود داشته باشد که در حال حاضر با استانداردها فاصله داریم و به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، یک پایگاه امداد و نجات فعال است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه داوطلبان سرمایه های اصلی هلال احمر هستند، اظهار داشت: فعالیت بدون چشمداشت این داوطلبان در زمینه های مختلف قابل تقدیر است و به طور قطع نزد خداوند متعال از اجر و ارزش بسیاری برخوردار است.

محمدی نسب با اشاره به تلاشی که داوطلبان برای نجات جان انسانها انجام می دهند، ادامه داد: داوطلبان نه تنها خدمتی دریافت نمی کنند بلکه در مواقع بحران، کار و زندگی خود را نیز صرف خدمت می کنند.

وی با اشاره به روزهای سختی که کشور ما طی چند ماه گذشته سپری کرده است، بیان کرد: وقوع زلزله های مکرر، بروز سیل، سقوط هواپیما، سقوط بهمن و ... روزهای سختی را برای مردم رقم زده و البته در این حوادث امدادگران بیش از هر گروه دیگری از دل و جان مایه گذاشتند و فشارهای بسیاری را تحمل کردند.

محمدی نسب، این تلاش را قابل تقدیر و تحسین دانست و اظهار امیدواری کرد: همه ما بتوانیم قدردان خوبی برای زحمات این امدادگران باشیم.

به گزارش مهر، در این مراسم از تلاش های عباس احدپور قدردانی و محسن حرازی زاده یزدی به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر استان یزد معرفی شد.