به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان عصر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر وی بابیان اینکه ۴۴ درصد آب موجود در رودخانه‌های استان سمنان خشک‌شده است، ابراز داشت: مشکل کمبود آبی تنها مختص به استان سمنان نیست در همه جای کشور این معضل وجود دارد که بافرهنگ سازی و بهره‌گیری از تریبون نماز جمعه‌ها می‌توان کمبودهای منابع آبی را برای عموم شرح داده و مردم را به استفاده صحیح از آب ترغیب کنیم.

وی کاهش نزولات جوی و بارندگی را یکی از عواملی دانست که به پدیده خشکسالی دامن می زند و گفت: طبق آمارها با کاهش ۷۸ درصدی بارندگی طی سال جاری مواجه هستیم که نشان می دهد میزان بارندگی به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان بابیان اینکه حجم سد مخزنی شهید شاهچراغی دامغان با افت ۶۰ درصدی روبرو است، ابراز داشت: این سد مخزنی ۲۰ میلیون متر مکعب گنجایش دارد اما این میزان به دلایل متعدد نظیر کاهش نزولات جوی و برداشت‌های بی‌رویه به ۱۲ درصد کاهش رسید.

حیدریان بابیان اینکه مصرف آب در بخش کشاورزی استان سمنان ۸۷درصد است، تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع آبی این مهم می‌طلبد تا به سمت تغییر الگوی کشت و مدیریت صحیح و افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی حرکت کنیم که خوشبختانه در این راستا اقدامات خوبی در استان انجام‌شده است.

وی افزود: کاهش نزولات جوی، برداشت‌های غیرمجاز و حفر چاه بی‌رویه باعث شد تا امروز با پدیده خشکسالی دست و پنجه نرم کنیم و اگر برای حل آن چاره‌اندیشی صورت نگیرد به طور یقین در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد، بنابراین باید به سمت فرهنگ‌سازی و استفاده از نحوه مدیریت صحیح آب گام برداریم.