خبرگزاری مهر، رسانه ای امید بخش و تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین روز شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین خواستار همکاری رسانه ای برای اطلاع رسانی مناسب فعالیت ائمه جمعه استان شد.

وی بیان کرد:در عصر کنونی نقش رسانه ها در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بی بدیل است و اگر این جایگاه را نادیده بگیریم نمی توانیم به اهداف روشنگری دست یابیم.

فاطمی نسب بیان کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه نمازهای جمعه بسترسازی برای تحقق عدالت رسانه ای است و در دوره جدید فعالیت خود تلاش می کنیم شرایط یکسانی برای ائمه جمعه استان ایجاد کنیم تا خبری مغفول نماند.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم تریبونهای نماز جمعه مانایی خود را داشته باشد باید از رسانه ها بدرستی استفاده کنیم و خطبه های نماز جمعه را بموقع و مناسب منتشر کنیم تا همه در جریان آن قرار گیرند.

فاطمی نسب بیان کرد: اگر بخواهیم نقش تریبونهای نماز جمعه همواره ساری و جاری باشد باید با کمک رسانه ها دغدغه مردم به ائمه جمعه منتقل شود تا غنای خطبه ها نیز بیشتر شود.

خبرگزاری مهر، رسانه ای نوید بخش و امیدآفرین است

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین اضافه کرد: خبرگزاری مهر از رسانه های تاثیر گذاری است که هم در سطح کشوری و هم استانی بسیار موفق عمل می کند و خبرهای آن نوید بخش و امید

آفرین است و مصداق بارز «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» است و خبرهای شما امید بخش برای مردم و دوستان و در برابر دشمن و مخالفان نیز صدایش بلند است.

وی اظهارداشت: در بسترسازی عدالت رسانه ای هم از خبرگزاری مهر انتظار داریم به شورای سیاست گذاری کمک کند و در انتشار اخبار یاری رسان ما باشد.

در ادامه محمدرضا جباری سرپرست خبرگزاری مهر استان قزوین گفت: این رسانه با رویکرد فرهنگی تلاش می کند در همه عرصه ها پیشگام باشد و بویژه در حوزه اطلاع رسانی در حوزه فرهنگی آماده همکاری با شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان است.

وی بیان کرد: خبرگزاری مهر با نگاه عدالت محور در همه حوزه ها و به دور از هر گونه رویکرد سیاسی تلاش کرده است محلی برای بیان مشکلات، دغدغه های مردم در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و سیاسی باشد و به رسالت حرفه ای خود عمل کند و هر رویدادی که ارزشهای حرفه ای خبر را داشته باشد با لحاظ کردن چارچوب های رسانه ای منتشر می شود.

جباری تصریح کرد: تریبونهای نماز جمعه از جایگاههای دینی و فرهنگی تاثیرگذار و ارزشی در کشور است و ما نیز در انتشار اخبار مرتبط با ائمه جمعه آماده همکاری هستیم.

در این مراسم لوح یادبود و نشان افتخاری خادم افتخاری نماز جمعه به خبرگزاری مهر اهداء شد.