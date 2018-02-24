به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد ظهر شنبه در سفر به چهارمحال و بختیار در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ظرفیت ایجاد کمپ تیم های ملی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: شرایط کوهستانی و ارتفاع بالای چهارمحال و بختیاری از سطح دریا ظرفیتی بسیار مناسب برای تبدیل این استان به کمپ تیم های ملی است.

وی عنوان کرد: باید از این ظرفیت خدادادی برای توسعه ورزش در استان چهارمحال و بختیاری بهره گیری شود.

رئیس فدراسیون ووشو ادامه داد: ارتفاع بالای چهارمحال و بختیاری ظرفیت بسیار مناسب برای ارتقای بخش هوازی ورزشکاران در رشته های ورزشی مختلف از جمله ووشو است.

احداث کمپ تیم ملی در چهارمحال و بختیاری پیگیری شود

وی تاکید کرد: احداث کمپ تیم ملی در چهارمحال و بختیاری موجب ورود تیم های ملی به این استان می شود که ای امر در توسعه بخش های مختلف اقتصادی و ورزشی این استان تاثیر گذار است.

رئیس فدراسیون ووشو بیان کرد: خانه ووشو در بیشتر استان کشور راه اندازی شده است.

وی بیان کرد: ایجاد کمپ تیم ملی فراتر از راه اندازی خانه ووشو است و این مهم باید پیگیری شود.

کسب مقام برتر در رقابت های آسیایی و جهانی از مهمترین اهداف فدراسیون ووشو است

وی با اشاره به حضور ورزشکاران کشوردر رقابت های بین المللی ووشو، اظهار داشت: بازی‌های آسیایی جاکارتا و رقابت های جهانی ووشو در سال اینده برگزار می شود و سال آینده سالی پر کار برای فدراسیون ووشو به شمار می رود.

رئیس فدراسیون ووشو بیان کرد: کسب مقام برتر در رقابت های آسیایی و جهانی از مهمترین اهداف فدراسیون ووشو است.