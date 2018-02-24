۲۲ نمایشگاه بومی و محلی ایام عید در مازندران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان، عصر شنبه، در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با بیان اینکه برنامهریزی در خصوص نحوه ارائه خدمات سفر تنها محدود به زمان خاصی نیست، بیان داشت: مازندران همواره در تمامی فصول میزبان گردشگران زیادی است و این امر موجب فعال بودن ستاد اجرایی خواهد بود .
معاون عمرانی استانداری مازندران از فعالیت کمیته دوازدهگانه در این خصوص خبر داد و تصریح کرد: تمامی کمیتهها از جمله تنظیم بازار، شهرداریها و کمیتههای روستایی تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران انجام خواهند داد .
نبیان ایجاد نمایشگاههای محلی را برای عرضه محصولات بومی و محلی مهم دانست و افزود: ۱۲ غرفه برای خدماتدهی به گردشگران ایجاد شد که چهار غرفه به صورت ملی و مابقی استانی بودند .
وی با اشاره به اینکه ۲۲ نمایشگاه عرضه محصولات بومی و محلی در ۲۲ شهرستان استان فعال خواهند بود، ادامه داد: مکاتبات لازم با فرمانداران و شهرداران شهرستانها صورت گرفت و مدیران شهرستانی میراث فرهنگی نیز بهعنوان دبیر با آن همکاری خواهند داشت .
معاون عمرانی استانداری مازندران به میزان فروش نمایشگاههای بومی مستقر در شهرستانهای استان اشاره کرد و افزود: بالغ بر ۸ میلیارد تومان میزان فروش و گردش مالی این نمایشگاهها بوده است که تولیدات استانی و کشوری در آنها عرضه میشد.
نبیان رواج بومگردی را از نکاث مثبت صنعت گردشگری مازندران خواند و عنوان کرد: توسعه گردشگری در روستاها میتواند در رونق اقتصاد روستایی و بالا بردن سطح معیشت روستاییان تاثیر مطلوبی داشته باشد .
وی ارزش افزوده ایجاد شده توسط گردشگران را برای اقتصاد استان مهم ارزیابی کرد و بیان داشت :۱۲ میلیون و۲۰۰ هزار گردشگر به صورت شب اقامت در مازندران حضور پیدا کردند .
معاون عمرانی استانداری مازندران ارائه آمار درست را برای برنامهریزی در حوزه گردشگری خواستار شد و خاطر نشان کرد: برنامهریزی برای ظرفیت اسکان در استان به صورت روزانه حداقل ۸۴۴هزار و ۳۷۸ نفر شب اقامت خواهد بود.
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