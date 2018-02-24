کشف بیش از ۱۸۰ هزار عدد مواد محترقه غیر مجاز در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سردار علی آزادی افزود: با توجه به روزهای پایانی سال و نزدیکی چهارشنبه سوری، طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه توسط پلیس زنجان به مرحله اجرا درآمد.

آزادی ادامه داد: مأموران فرماندهی انتظامی استان زنجان با انجام کار اطلاعاتی طی سه عملیات در شهرستان ابهر، ایجرود و پلیس امنیت عمومی استان موفق به شناسایی افراد سود جو که اقدام به تهیه و توزیع مواد محترقه غیر مجاز و خطر ناک می‌کردند، شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی متهمان را در شهرستان‌های زنجان، ابهر و ایجرود دستگیر که در بازرسی از محل اختفای آنان ۱۸۰ هزار و ۲۴۵ عدد انواع مواد محترقه کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سودجویان و توزیع کنندگان مواد محترقه اذعان داشت: به استناد قانون مجازات اسلامی هر گونه قاچاق، خرید و فروش مواد منفجره و محترقه به طور غیر مجاز جرم محسوب شده و مرتکب آن به مجازات مندرج در قانون محکوم می‌شود.

آزادی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی و موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.