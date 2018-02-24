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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۵۶

فردا در کتابخانه ملی برگزار می‌شود؛

رونمایی از مجموعه «گام به گام با امام موسی صدر»

رونمایی از مجموعه «گام به گام با امام موسی صدر»

مجموعه ۱۲ جلدی «گام به گام با امام» روز یکشنبه ششم اسفند با حضور دکتر سیدعباس صالحی و آیت الله احمد مبلغی در تالار قلم کتابخانه ملی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از مجموعه ۱۲ جلدی «گام به گام با امام» با حضور دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری و جمعی از اندیشمندان و اصحاب اندیشه و قلم در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

مجموعه «گام به گام با امام» دربردارنده گفتارها و مصاحبه‌ها و مقالاتِ امام موسی صدر است که پس از ۱۰ سال کار مستمر چاپ شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

این مجموعه ترجمه ‌فارسی «مسیرهالامام السید موسی الصدر» است که اولین بار در سال ۲۰۰۰ میلادی به همت جنبش امل در لبنان منتشر شده است.

«گام به گام با امام» گزارشی است از تجربۀ مدیریتی و رهبری امام در لبنان و مرجع مستندی است برای محققان حوزه و دانشگاه و نیز راهنمای مطمئنی است برای مبلغان و مصلحان و منبع بدیع و جذابی است برای نسل جوان که اسلام را در ابعاد انسانی و ایمانی آن بشناسند.

این اثر یکی از مراجع کتابخانه‌های دانشگاهی و حوزوی و مراکز علمی و تحقیقاتی دربارۀ اسلام و تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر لبنان و خاورمیانه و گفت‌وگوی ادیان و … به‌شمار می‌آید.

«گام به گام با امام» در ۱۲ مجلد با شمارگان هزار نسخه برای چاپ نخست و قیمت ۴۵۰ هزار تومان وارد بازار اندیشه شده است.

مراسم رونمایی ۶ اسفند  ساعت ۱۰:۳۰ در تالار قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی واقع در بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی برگزار می‌شود و حضور برای همه علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 4235818
مهرنوش محمدزاده

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