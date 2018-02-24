رئیس جمهوری این هفته به هرمزگان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر شنبه در هفتمین جلسه شورای اداری هرمزگان که در سالن اجتماعات فرمانداری بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: در ماه پایانی سال قرار داریم و حجم رفت و آمد گردشگران به استان هرمزگان بسیار زیاد است و تا تعطیلات عید نوروز رو به افزایش خواهد بود.

وی عنوان کرد: از تمامی مدیران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران که میزبان گردشگران هستند انتظار داریم رعایت نظم و دقت در امور خدمت رسانی را به عنوان یک اصل در نظر داشته باشند و توجه خاصی را به این بخش معطوف کنند. میزبانی خوب از گردشگران و داشتن برنامه دقیق و هوشمند برای جذب گردشگران در افزایش ورود گردشگران به استان موثر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: باید نشان دهیم تمامی مجموعه های مدیریت استان هرمزگان آمادگی پذیرش گردش را دارند و این استان می تواند روزهای خوبی را برای گردشگران رقم بزند و همه باید تلاش کنند مسافران خاطره خوشی از سفر به سواحل خلیج فارس و جزایر و مناطق مختلف هرمزگان داشته باشند.

همتی افزود: این ایام فرصت خوبی برای عرضه و فروش محصولات محلی و صنایع دستی استان هرمزگان و می توان از فرصت حضور گردشگران برای معرفی و تبلیغ مناسب برای استان بهره برد.

به گفته استاندار هرمزگان، ما به دنبال این هستیم سالانه رقم قابل توجهی از گردشگران به هرمزگان سفر کنند و شرایطی ایجاد کنیم در نیمه دوم سال با توجه به آب و هوای مناسب مردم به سواحل جنوب سفر کنند و در سایه رونق گردشگری، اشتغال و اقتصاد استان هرمزگان متحول خواهد شد.

سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان

استاندار هرمزگان اظهارداشت: هدف دکتر روحانی رئیس جمهور از این سفرها دیدار نزدیک با مردم است و در دور جدید سفرها در دولت دوازدهم بنا بر این است که این دیدارها به طور منظم انجام شود. هرمزگان این هفته توفیق دارد که میزبان رئیس جمهور باشد.

وی ابرازداشت: در کنار دیدار با مردم، نیازها، مشکلات، برنامه های جدید برای توسعه بیشتر استان را به خوبی تبیین و انتقال دهیم و در مصوبات سفر دولت قرار خواهد گرفت.

همتی تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن آغاز سال جدید، سفر رئیس جمهور در ایام مناسبی انجام می شود تا با اختصاص بودجه ها بتوانیم برنامه های استان را با قوت تحقق ببخشیم.

وی خاطرنشان کرد: با حضور رئیس جمهور شاهد افتتاح و آغاز به کار تعدادی از پروژه های جدید در استان خواهیم بود.

استاندار هرمزگان افزود: در طول انقلاب اسلامی همواره حضور مردم در مناسبت های ملی و مذهبی و انقلابی یکی از شاخص های بسیار مهم بوده است، هرچه قدر حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و مراسمات ملی و مذهبی و استقبال مردم از مسئولان عالی رتبه کشور با شکوه و وسیع باشد نشان دهنده این است که مردم پای نظام و انقلاب ایستاده اند.

وی افزود: با توجه به خونگرمی مردم استان هرمزگان، اقشار مختلف مردم برای استقبال باشکوه از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان آماده هستند و مدیران باید بستر و امکانات را برای حضور باشکوه مردم فراهم کنند تا استقبال و دیدار مردمی رئیس جمهور بسیار خوب و دشمن شکن برگزار شود.

استاندار هرمزگان گفت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و مایوس کردن مردم است اما ملت ما این راه ها را به روی دشمن بسته است و مردم هرمزگان با درایت بسیار، حضور مناسب و اجتماع بزرگ و دشمن شکنی در سفر رئیس جمهور خواهند داشت.

وی عنوان کرد: با کمک نمایندگان و ائمه جمعه اهل تشیع و تسنن و مردم خوب و همه مدیران، فضای همدلی و هماهنگی در هرمزگان ایجاد شده که فرصت خدمتگزاری مناسبی را در استان ایجاد کرده است.

به گفته وی، همه برای توسعه استان همسو شده اند و این فضای خوب فرصت بزرگی است و باید تمام فکر و اندیشه خود را برای رسیدن به هدف واحد توسعه و پیشرفت هرمزگان به کار بگیریم.

وی با بیان اینکه محدودیت های مالی ما مجبور می کند با اولویت بندی کارهایی که دارای اهمیت بیشتری است را ابتدا انجام دهیم، عنوان کرد: ما مدیران باید تلاش کنیم یک استقبال گرم و باشکوه و دیدار صمیمی و مردمی خوبی در سفر رئیس جمهور رقم بخورد و شاهد دستاوردهای خیلی خوبی از این سفر برای استان هرمزگان باشیم و همه بتوانیم دوره خدمت قابل قبول برای مردم هرمزگان داشته باشیم.