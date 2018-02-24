مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور اخطاریه سازمان هواشناسی کشور مبنی بر بارش باران و برف طی روزهای اخیر، اظهار کرد: اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دستگاه‌های مربوطه برای کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

وی از شهروندان خواست به دلیل احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، رودخانه‌های فصلی و دائمی، آب‌گرفتگی معابر شهری در پاره‌ای مناطق، لغزندگی، اختلال در تردد و کاهش دید در محورهای کوهستانی از انجام ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به‌احتمال ریزش بهمن، ریزش سنگ و رانش کوه به سبب انباشت برف در مناطق برف‌گیر، گفت: ضروری است در روزهای اخیر تردد از محورهای کوهستانی با اتخاذ تدابیر لازم انجام شود.

مهرور بابیان اینکه همراه داشتن تجهیزات زمستانی زنجیر چرخ، لباس گرم، وسایل گرمایشی، مواد غذایی کافی و غیره از سوی شهروندان ضروری است، گفت: مدیریت مصرف بهینه سوخت و انرژی به‌ویژه گاز برای پیشگیری از افت فشار از اهمیت بالایی برخوردار است.